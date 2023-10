Политех оцифровал дороги Санкт-Петербурга

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Сотрудники Политеха на базе Научно-образовательного центра общестроительных технологий «Высота» Инженерно-строительного института по проекту Л.В. Талиповой под общим руководством доктора технических наук, профессора Ю.Г. Лазарева создали геоинформационную базу данных и разработали проекты организации дорожного движения для 3445 дорог (улиц) Санкт-Петербурга, что составляет суммарно 3372 км. Геоинформационная база данных является основой для создания интеллектуальной транспортной системы мегаполиса. Развитие данного направления нацелено на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Обследование дорог произведено посредством мобильного лазерного сканирования. Оцифровка полученных данных выполнена на базе российских программных комплексов. Технология оптимизации производственных цепочек обработки данных, разработанная сотрудниками ИСИ Е.А. Гребенюком и Г.Л. Огурцовым, позволила выстроить единую стратегию от исходных данных к конечному результату – геоинформационной базе данных технических средств организации дорожного движения для выполнения работ в максимально сжатые сроки. Организацию взаимодействия участников разработки и решение оперативных вопросов осуществлял заместитель директора НОЦ ОТ «Высота» А.В. Черкашин.

Развитие этого научного направления способствовало разработке программы для хранения и обработки геоинформационных данных элементов транспортной инфраструктуры. Компетенции коллектива Научно-образовательного центра общестроительных технологий «Высота» можно внедрить при выполнении дальнейших НИОКР по направлению цифрового моделирования и строительства, развивать компетенции студентов, для максимально-быстрой адаптации выпускников ИСИ в профессиональное промышленно-гражданское и дорожно-строительное сообщество.

