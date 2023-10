Подготовительные курсы МФТИ запускают образовательный онлайн-проект «Физтех – Потенциал – Дальний Восток»

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 1 декабря приглашаем учащихся 8-11 классов, проживающих в удаленных от Москвы часовых поясах на занятия по дисциплинам физика, математика, информатика.

Проект «Физтех-Потенциал-Дальний Восток» создан для развития образовательного потенциала учащихся России.

Из-за большой разницы во времени многие наши слушатели Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов вынуждены сидеть ночами перед монитором, или смотреть занятия в записи, что существенно снижает качество обучения.

Занятия в новых группах будут проходить в удобное время (с 11 до 16 часов по МСК), что позволит школьникам отдаленных регионов страны с лучшими преподавателями готовиться к сдаче ГИА и ЕГЭ для поступления в МФТИ и другие ведущие вузы страны.

Важным критерием успешности обучения является обязательное выполнение домашнего задания.

Занятия ведут лучшие преподаватели подготовительных курсов – Николаев Ю.П., Киркинский А.И., Корнеев В.Т., Лантратов А.А. и др.

Подробная информация размещена на сайте “Физтех-потенциал”

Необходима регистрация по ссылке

Если у вас остались вопросы – позвоните нам 8-800-302-77-42 или +7 (495) 542-65-62

