Победителем Всероссийского конкурса «Семья года» стала супружеская пара из Москвы

Николай и Наталья Бусыгины из Зеленограда стали одними из лауреатов Всероссийского конкурса «Семья года». Они были выбраны в номинации «Золотая семья». Вместе с ними в списке лучших оказались еще 84 супружеские пары.

В этом году конкурс прошел уже в восьмой раз. Победителей выбирали в пяти номинациях, среди которых «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья — хранитель традиций». За звание лучших боролись 384 пары из 86 субъектов Российской Федерации.

Наталья Тимофеевна и Николай Борисович поженились 30 лет назад. Их знакомство состоялось в театре, где они оба на тот момент работали. Пышной свадьбы не было, более того, из-за сильной занятости москвичи поставили штампы в паспортах в буквальном смысле во время обеденного перерыва. Но к браку у пары было самое серьезное отношение, как и к воспитанию детей. У них три дочери и три сына, в том числе один приемный. В 2016 году супругам вручили почетный знак «Родительская слава города Москвы».

У Бусыгиных дружная семья, где уделяют особое внимание творчеству. Николай Борисович возглавляет учебный театр школы № 1557 имени П.Л. Капицы, Наталья Тимофеевна — преподаватель иконописи и художник с многолетним стажем. Их шестеро детей окончили фольклорное отделение детской школы искусств имени С.П. Дягилева.

«Мы восемь лет участвовали в московском фестивале семейных театров, становились лауреатами и завоевали Гран-при. Детей старались воспитать на основах православной духовности и любви к традиционной русской культуре. Любим путешествовать по старинным городам России. В нашей семье чтят память предков, мы постоянные участники шествия Бессмертного полка. Три поколения нашей семьи живут вместе в единстве, уважении и любви», — рассказывают Наталья и Николай Бусыгины.

Торжественная церемония награждения победителей состоится в середине октября.

Москва — регион, где действует обширная адресная система поддержки семей с детьми. Сегодня в городе живут более 2,4 миллиона детей и подростков. Более 200 тысяч столичных семей многодетные, а за последние 10 лет эта цифра увеличилась почти в три раза. Столица многое делает для поддержки родителей и детей, ставя перед собой задачу обеспечить стабильность и благополучие семьи. Для этого предусмотрен целый комплекс мер, которые реализуются в разных сферах жизни, начиная с подарочного набора «Наше сокровище» при рождении малыша и заканчивая организацией досуга для подростков и реабилитацией детей с особыми потребностями.

