Плавучий университет 2024 начинает работу — открыт прием заявок от организаций на проведение Зимней школы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Координационный центр “Плавучий Университет” на базе МФТИ начал подготовку к проведению научно-образовательного цикла Плавучий университет 2024 года. Открыт прием заявок от организаций, желающих провести у себя Всероссийскую Зимнюю научную школу Плавучего университета. Дедлайн для подачи заявок — 31 октября 2023 года.

Зимняя школа Плавучего университета — самое крупное всероссийское образовательное и профориентационное мероприятие для студентов в области наук о Земле. Уникальная возможность для студентов со всей страны стать частью большого научного сообщества, узнать о современных морских науках и выбрать подходящее направление океанологии для построения дальнейшей научной карьеры.

Напомним, в прошлом году Зимняя школа Плавучего университета прошла на 10 площадках в 7 городах России и собрала более 3700 заявок от студентов. Выпускниками-2023 ПУ стали 850 слушателей.

В этом году подготовка цикла Плавучего университета 2024 началась со сбора заявок от потенциальных площадок Зимней школы — образовательных и научных организаций, желающих провести мероприятие у себя в регионе. Сбор заявок открыт в период до 31 октября 2023 года. Далее экспертный совет Координационного центра “Плавучий университет” проведет отбор заявок и опубликует список прошедших до 20 ноября 2023 года на своем сайте pu-ocean.ru. Тогда же станет известна научная тематика каждой площадке будущей Зимней школы. Сама Зимняя школа, как и обычно, будет приурочена к Дню науки и пройдет 5-7 февраля.

Сам Плавучий университет — это ежегодный научно-образовательный цикл, реализующий принцип “обучение через исследование”. Плавучий университет помогает студентам найти научных руководителей и попробовать себя в морских науках, а лабораториям и другим работодателям в области морских исследований и изысканий — найти молодые кадры для пополнения коллективов.

Зимняя школа — первый этап годового цикла Плавучего университета, призванный сформировать у участников комплексное представление о морских науках, познакомить их с актуальными научными задачами и последними результатами по различным направлениям океанологии, а также с современными методами научной работы. Все это необходимо для того, чтобы студенты поняли, что такое быть океанологом и решили, подходит это им или нет.

Студенты, принявшие активное участие в Зимней школе получают право подать заявку на поиск для них научного коллектива и участие в морской экспедиции летом 2024 года. В 2023 году из более 800 участников Зимней школы, около ста человек попали в рейсы. О том, чем занимались студенты в экспедициях, какие впечатления получили ребята от первого морского опыта и какую науку делали опытные ученые вместе с учащимися в рамках ПУ в этом году можно почитать в блоге Плавучего университета на сайте “За науку”.

После экспедиции студенты представляют научные результаты на конференциях, а иногда в виде научных статей. Таким образом учащиеся профильных специальностей получают возможность начать свою карьеру ученого-океанолога еще во время учебы в вузе — более 90% участников экспедиций после окончания Плавучего университета закрепляются в научных коллективах и продолжают работать в области морских исследований и изысканий.

Сбор заявок от студентов для участия в Зимней школе 2024 будет проходить с 20 ноября по 15 декабря. Если вы студент и планируете принять участие в Зимней школе Плавучего университета 2024, оставьте свой e-mail через форму на сайте pu-ocean.ru. Когда начнется сбор заявок от студентов, Координационный центр сделает рассылку-напоминание!

Программа Плавучий университет реализуется в рамках Десятилетия наук об океане ООН, входит в инициативу «Наука побеждать» Десятилетия науки и технологий РФ, проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования России в рамках реализации Национального проекта «Наука и университеты».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI