От воплощения идеи до масштабирования бизнеса: как городская программа наставничества помогает самозанятым

Москва — лидер по числу самозанятых в стране, в столице этот статус уже получили более 1,4 миллиона человек. Развивать свое дело им помогает ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ). Самозанятые могут получить консультации или бесплатные места в коворкингах, пройти обучение или воспользоваться предложениями лидеров рынка для старта своего дела.

Кроме того, на этой неделе начался новый поток программы «Прокачай свой бизнес вместе с наставником». На него зарегистрировались 130 человек. Этот бесплатный обучающий проект МБМ реализует с 2021 года, помогая предпринимателям выстраивать бизнес-процессы и улучшать результаты. О пользе проекта его эксперт и участницы рассказали mos.ru.

Эффективная работа в команде

Программа «Прокачай свой бизнес вместе с наставником» рассчитана на два месяца. Обучение проходит в гибридном формате. На первой офлайн-встрече эксперты, которые специализируются на продажах, маркетинге и управлении, представляют себя участникам, а они, в свою очередь, сами выбирают наставников, с которыми хотят работать.

«В Москве ежемесячно появляется в среднем 26 тысяч самозанятых, и многие из них нуждаются в наставниках при ведении и развитии своего дела. В рамках нашего обучающего проекта предпринимателям помогают разработать успешную маркетинговую стратегию и выйти на рынок с минимальным количеством ошибок», — подчеркнула Кристина Кострома, глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Ольга Цаплина, бизнес-тренер и организационный консультант, уже неоднократно выступала наставником программы МБМ. Ее группы на разных потоках состоят из 10–15 человек.

«Предприниматели приходят с разным опытом, и, с одной стороны, мне приходится работать точечно, давая какие-то рекомендации для конкретного проекта. В то же время моя задача — предложить им системную программу, которая состоит из восьми тематических модулей. Раз в неделю мы разбираем определенную бизнес-задачу. Например, как сформировать ценностное предложение, как сделать финансовую модель, что такое стратегическая пирамида, как планировать и так далее. Я знакомлю участников с конкретным инструментом и даю практическое задание, которое нужно выполнить в определенный срок. И каждый день мы общаемся в чате: мне задают вопросы, пишут комментарии и получают консультации», — рассказывает Ольга Цаплина.

Наставник также несколько раз встречается с предпринимателями очно, чтобы разобрать проблемные моменты в работе. По словам эксперта, в команде обычно складывается отличная коммуникация, участники всячески помогают друг другу. Так, одной из подопечных Ольги Цаплиной, которая занимается производством скользящих простыней для лежачих больных, был интересен выход на маркетплейсы, а другой участник группы поделился алгоритмом, как это сделать.

«Внутри коллектива формируются партнерские связи. И я стараюсь людей друг на друга направлять, чтобы они получили максимальную пользу от этой программы. Мои ученики ведут бизнес в разных сферах, и, помогая им, я прокачиваю себя как наставника», — отмечает Ольга Цаплина.

По ее словам, программа МБМ стала очень популярна у самозанятых, поскольку решает две наиболее актуальные задачи: помогает выйти на рынок с минимальными ошибками и масштабировать бизнес.

После окончания потока наставники подводят итоги на завершающей офлайн-встрече и отмечают лучшие кейсы. С начала 2023 года «Малый бизнес Москвы» провел уже восемь потоков программы, а обучение прошли более 700 предпринимателей. К участию в проекте привлекли 84 экспертов.

Более 40 тысяч новых предприятий малого и среднего бизнеса открылось при поддержке города за четыре года

Увеличить прибыль и найти бизнес-партнера

Ирина Шамехо — одна из участниц программы «Прокачай свой бизнес вместе с наставником», ученица Ольги Цаплиной. С 2019 года предпринимательница начала осваивать разработку чат-ботов для автоматизации бизнес-процессов. Время от времени она получала небольшие заказы от сервиса, где проходила обучение. А в 2021 году оформила самозанятость и начала работать на себя.

«Проект наставничества МБМ помог мне перебрать бизнес: разработать систему управления и хранения файлов, пересмотреть партнерскую программу и составить более грамотный договор, прописать миссию и ценности и лучше продумать предложения для клиентов», — поделилась Ирина Шамехо.

По ее словам, полученные знания позволили ей в три раза увеличить доход. Кроме того, на программе она обрела полезные знакомства — договорилась о сотрудничестве с бывшим одногруппником, который занимается созданием сайтов.

Ирина Шамехо планирует и дальше участвовать в обучающих проектах МБМ, а программу «Прокачай свой бизнес вместе с наставником» уже рекомендовала нескольким знакомым.

«Это действительно полезный опыт для предпринимателей, для самозанятых. Это возможность посмотреть на свой бизнес под другим углом и встать на правильный путь под руководством наставника. Если будет сопротивление и появится мысль: “ Хочу все бросить”, — нужно продолжать идти вперед. Только это даст результаты. Важно, что наставники очень сильные. Они глубоко погружаются в бизнес, разбирают его, дают полезные подсказки, рекомендации. Все это помогает предпринимателю увеличить доход и найти новых клиентов», — говорит собеседница mos.ru.

Знания для успешного развития: какие бесплатные курсы доступны предпринимателям

Отбросить сомнения и обрести уверенность

Дарья Калеева пришла на программу «Прокачай свой бизнес вместе с наставником», чтобы узнать, как развивать свое дело. Год назад она оформила статус самозанятой, а до этого долго работала по найму, создавая украшения и занимаясь вышивкой одежды.

«Обучение в первую очередь добавило мне уверенности в своих силах и возможностях. Я самоучка, у меня нет профильного образования. Я до всего доходила сама, получала необходимую информацию из интернета. И хотя у меня большой опыт работы, были сомнения, сильна ли я в этой компетенции. Программа и наставник помогли мне поверить в себя и понять, что мое творчество интересно другим людям», — говорит Дарья Калеева.

Она также рассказала, что, как и многие начинающие предприниматели, столкнулась с сильными переживаниями из-за отсутствия в первое время фиксированного дохода. Но эксперт помог ей проработать и этот вопрос. «Наставник Ирина Сморыго всегда говорила мне: “Со страхом за ручку идем вперед”. Так я и делаю и вижу, что это приносит хорошие результаты», — говорит она.

Еще один полезный совет эксперта касался продвижения продукции Дарьи Калеевой в соцсетях. Это помогло девушке привлечь новых клиентов и увеличить средний доход. В будущем она планирует расширять свою деятельность и проводить мастер-классы, обучая желающих делать украшения и аксессуары.

Поддержка бизнеса и самозанятых реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Начинающие бизнесмены могут узнать всю необходимую информацию о городских мерах поддержки, сервисах и услугах с помощью цифровой экосистемы «Всё о самозанятости от а до я». Подробную информацию также можно найти в разделе «Обучение».

