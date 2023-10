Source: MIL-OSI Russian Language News

В столице начался третий этап приема заявок на получение грантов для участников Московского инновационного кластера (МИК), представляющих сферы науки, промышленности и информационных технологий. Они смогут получить до 30 миллионов рублей в год на создание новых производств и модернизацию или дооснащение существующих. Мера поддержки предполагает возмещение до 50 процентов затрат на покупку или лизинг оборудования, а также выплаты процентов по кредитам. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Заявки можно подать на платформе до 1 ноября.

«Эта мера поддержки, которая помогает наращивать объемы выпуска отечественной продукции, — самая востребованная: почти 60 процентов предоставленных городом грантов и субсидий для малого и среднего бизнеса приходятся именно на нее. С начала года 320 предприятий уже воспользовались грантами на развитие производства. Общий размер финансирования превысил 1,2 миллиарда рублей», — рассказала Наталья Сергунина.

Активнее других гранты используют компании, ведущие научные разработки, производители электрического оборудования, компьютеров, оптических и металлических изделий, а также представители пищевой промышленности. Всего за два года сумма поддержки превысила 2,6 миллиарда рублей.

Так, 13 миллионов рублей выделили компании, занимающейся разработкой и производством датчиков давления на основе собственной микроэлектронной технологии. Они устойчивы к внешним воздействующим факторам (повышенной вибрации, высоким температурам), поэтому используются в авиации и энергетике. Поддержка от города помогла более чем в два раза масштабировать производство.

Кроме того, более 10 миллионов рублей получит производитель ударопрочной и защищенной продукции: вычислителей, переносных рабочих станций и видеомониторов, которые используются в сложных климатических и производственных условиях. Они выполнены полностью из отечественных материалов и востребованы в нефтегазовой и горнодобывающей промышленности, транспортной инфраструктуре, машиностроении.

8,7 миллиона рублей будет направлено на увеличение производственных мощностей столичной компании, которая изготавливает кофейные напитки в банках и концентраты для сетей общественного питания. Независимая ветеринарная лаборатория благодаря гранту на сумму 1,7 миллиона рублей приобрела научное оборудование. Оно позволит освоить новые методики исследований, оказывать клиентам более широкий спектр услуг и тем самым удерживать лидерство на сельскохозяйственном рынке России и других стран СНГ.

Поддержка бизнеса реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Московский инновационный кластер — площадка для внедрения инноваций и сотрудничества между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и органами власти. К МИК присоединились уже больше 150 тысяч пользователей со всей России.

Более 6,5 тысячи участников Московского инновационного кластера получили гранты и субсидии от города

