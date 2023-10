Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Москве начался прием заявок на участие в шестом сезоне проекта «Музыка в метро». Анкеты можно оставить до 12 ноября на сайте.

Эксперты — партнеры проекта отберут кандидатов для следующего этапа. Самые яркие конкурсанты примут участие в прослушивании и продемонстрируют талант перед жюри. Победители получат право выступать в столичном метрополитене в течение года и возможность выбирать удобное время и место.

Стать участниками проекта могут музыканты разных жанров, причем как профессионалы, так и молодые исполнители. Выбрать можно авторские песни, кавер-версии известных композиций и классическую музыку.

«“Музыка в метро” — это отличный шанс для начинающих талантливых музыкантов заявить о себе и найти своего слушателя. Этот проект очень любят пассажиры — в пути они могут расслабиться, насладиться живой музыкой и открыть для себя новых артистов», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Проект «Музыка в метро» работает с 2016 года. В прошлом сезоне приняли участие 254 музыканта, а всего за пять сезонов состоялось более 350 тысяч выступлений.

Недавно открылись новые площадки проекта на станциях метро «Рижская», «Марьина Роща», «Кленовый бульвар», «Каховская», «Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект», «Новаторская» и «Кунцевская» Большой кольцевой линии, а также на станции Лихоборы третьего Московского центрального диаметра и на международном автовокзале Северные Ворота. Кроме того, теперь площадки для выступлений разделены по уровням громкости, таким как низкий, средний и высокий.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI