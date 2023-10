Начался капитальный ремонт хирургического корпуса больницы имени В.В. Вересаева

Source: MIL-OSI Russian Language News

На территории городской клинической больницы (ГКБ) имени В.В. Вересаева начался капитальный ремонт хирургического корпуса № 10. Капремонт семиэтажного здания проводится в рамках масштабной модернизации медучреждения. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В начале года в городской клинической больнице имени В.В. Вересаева мы открыли новый флагманский центр и завершили капитальный ремонт лечебного корпуса № 1. Мы продолжаем масштабную модернизацию медучреждения и приступаем к капремонту 10-го корпуса. Это позволит интегрировать здание в обновленную структуру стационара. После завершения работ мы планируем разместить здесь два отделения реанимации и интенсивной терапии, а также терапевтическое и эндокринологическое отделения, кардиологическое отделение с палатой интенсивной терапии, неврологическое — с отделением реабилитации и операционный блок. На завершающем этапе благоустроим территорию. Ремонтные работы мы планируем завершить к концу 2024 года», — рассказала Анастасия Ракова.

Во время ремонта заменят внутренние инженерные системы и лифтовое оборудование, а также системы связи — автоматическую пожарную сигнализацию, системы оповещения и эвакуации людей при пожаре, теленаблюдения, охранной сигнализации, контроля доступа и другие.

Проект капитального ремонта предусматривает перепланировку внутреннего пространства с учетом новых требований. Все палаты будут оснащены санузлами — ранее они размещались в коридоре. Стилистика оформления корпуса будет соответствовать общему дизайну всего флагманского центра.

Сейчас на объекте площадью более 10 тысяч квадратных метров проводятся демонтажные работы. Их планируется завершить через месяц, затем строители приступят к стяжке пола, устройству перегородок, замене окон и внутренней отделке помещений.

Кроме того, на территории больничного комплекса продолжаются работы по капитальному ремонту системы подземных переходов и пищеблока. Идет строительство вертолетной площадки для доставки пациентов, которым необходима экстренная медицинская помощь.

Городская клиническая больница имени В.В. Вересаева — многопрофильная клиника, где оказывают специализированную медицинскую помощь в круглосуточном режиме. Ежегодно в стационаре больницы проходят лечение более 50 тысяч человек. На его базе функционируют центр диабетической стопы, флебологический центр, межокружное отделение рассеянного склероза, два роддома, отделение вспомогательных репродуктивных технологий, а также региональный сосудистый центр, оказывающий высокотехнологичную помощь пациентам с острым коронарным синдромом и острыми нарушениями мозгового кровообращения.

В январе 2023 года на территории больницы открылся первый в Москве флагманский центр, который работает по новому стандарту оказания экстренной помощи. В нем трудятся более 650 высококвалифицированных сотрудников, в том числе более 200 врачей. Медучреждение оснащено высокотехнологичным оборудованием экспертного класса — почти 1,5 тысячи единиц медицинской техники, в том числе лабораторным, хирургическим и тяжелым: аппаратами КТ и МРТ, ангиографами, рентген-установками и многим другим.

