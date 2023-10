Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Познакомиться с биографиями знаменитых советских скульпторов и узнать много нового об их лучших работах можно на лекциях из цикла «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Их организуют в рамках образовательного проекта «Знание. ВДНХ». Искусствовед и сотрудница Государственного Русского музея Валентина Горлова расскажет слушателям о творчестве Веры Мухиной, Леонида Шервуда, Ивана Шадра и Сарры Лебедевой. Лекции пройдут в павильоне «Рабочий и колхозница» 14 и 28 октября, а также 11 ноября. Посетить их можно бесплатно по предварительной регистрации.

Первая лекция «Революционная романтика и символы эпохи. Творчество Л.В. Шервуда и И.Д. Шадра» состоится 14 октября в 14:00. Участники познакомятся с творчеством ярких представителей искусства советского периода. Они узнают, как выглядел первый памятник монументальной пропаганды, кто стал прообразом знаменитой скульптуры «Девушка с веслом» и как появились «денежные мужики». Зарегистрироваться на лекцию можно по ссылке.

Вторая встреча пройдет 28 октября в 15:00. Слушателям прочитают лекцию «Портретистка революции. Творчество С.Д. Лебедевой». Она посвящена известному скульптору советской эпохи, постоянной участнице всероссийских и международных выставок и двух Венецианских биеннале Сарре Лебедевой. Ее проекты часто занимали первые места, но не все из них были реализованы. О причинах этого расскажут на лекции. Регистрация на нее откроется за 10 дней до мероприятия. Ссылку опубликуют на странице проекта «Знание. ВДНХ» в разделе «Мероприятия».

11 ноября в 14:00 гостей приглашают на лекцию «Первая леди советской скульптуры. Творчество В.И. Мухиной». Речь пойдет о знаменитом авторе скульптуры «Рабочий и колхозница», лауреате пяти сталинских премий и одном из ведущих мастеров первой половины XX века Вере Мухиной. На лекции также поговорят о монументальной и станковой разновидностях скульптуры и их месте в искусстве советского периода. Регистрация откроется за 10 дней до мероприятия.

Культурно-просветительский проект «Знание. ВДНХ» появился в 2016 году. Он объединяет ведущих ученых, исследователей, популяризаторов науки и экспертов из различных областей науки и искусства. Для гостей выставки организуют лекции, творческие встречи, фестивали, мастер-классы, концерты, спектакли и пленэры. За прошедшее лето участниками мероприятий в рамках проекта стали свыше 8,5 тысячи человек.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI