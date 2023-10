Московские компании создали устройство для безопасной перевозки вакцин

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Московский производитель электронного оборудования и разработчик программного обеспечения в сфере интернета вещей создали решение, которое позволяет значительно повысить безопасность транспортировки вакцин. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Совместная разработка столичных компаний “АТБ Электроника” и “Комнэт” представляет собой компактное устройство, которое устанавливается на контейнер перевозки грузов для мониторинга параметров, влияющих на качество хранения и транспортировки вакцин. Трекер прошел несколько этапов тестирования и показал высокую степень эффективности и безопасности использования. Сегодня совместное решение столичных компаний уже доступно для заказа», — рассказал Владимир Ефимов.

Устройство отслеживает местоположение объекта, фиксирует отклонения от маршрута, а также температурный режим, сигнализирует, если контейнер перевернулся или по нему нанесли удар. Комплекс безопасной перевозки также формирует отчеты о поездках и предполагает установку тревожной кнопки в кабину водителя.

«На всех ступенях разработки и тестирования зафиксирована полная совместимость и корректность работы связки софта с устройством мониторинга. Технические возможности трекера позволяют расширить его функционал за счет установки дополнительных датчиков контроля, например, вибрации, влажности, уровня света и многого другого. Заказчики решения — компании-перевозчики, в частности специализирующиеся на транспортировке грузов особых категорий», — уточнил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Москва — город с развитым производством. В столице работает свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них производят разные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме того, разработан ряд антикризисных инструментов.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

