Маршрут с черноольшаником и виды реки Серебрянки: москвичи выбрали лучшие экотропы столицы

В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование, в ходе которого горожане выбирали самые интересные экомаршруты, проходящие по природным территориям Москвы. В нем приняли участие свыше 250 тысяч человек. Они выбирали среди 10 экомаршрутов, проходящих через самые красивые и интересные природные уголки столицы. Следуя по экотропам, можно знакомиться с местной флорой и фауной, изучать познавательную информацию на информационных стендах самостоятельно или в составе экскурсии.

Наиболее интересным маршрутом был выбран «Жил-был лес. Сказки Измайловского леса», который проходит через природно-исторический парк «Измайлово». За этот вариант проголосовали более 16 процентов «активных граждан». На экотропе можно увидеть обитающих на природной территории животных, насладиться красотой растительного мира и полюбоваться видами реки Серебрянки. Кроме того, можно попасть на экскурсии и услышать об усадебном хозяйстве царя Алексея Михайловича Романова, располагавшемся на территории парка.

Второй по популярности стала историко-экологическая тропа в природно-историческом парке «Битцевский лес». За этот вариант проголосовали более 13 процентов пользователей. Экомаршрут проходит через лес, расположенный между реками Городней и Битцей. Здесь обитает свыше 100 видов зверей и птиц, можно увидеть около 600 видов растений.

Третье место «активные граждане» отдали маршруту «Там, на неведомых дорожках» в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино». За него проголосовали более 12 процентов участников. Экотропа проходит через лесную зону с березами, соснами, рябинами и черноольшаником. Здесь можно встретить редких зверей и птиц, включая ласку, длиннохвостую неясыть и тетеревятника.

Как провести осень интересно и с пользой: москвичи выберут любимые места для познавательных прогулокЗнакомимся с природой: москвичи выберут любимые места для наблюдения за животными в городе

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. С момента появления к нему присоединились более 6,5 миллиона человек, прошло свыше шести тысячи голосований. Решения, поддержанные большинством голосов, реализуют в городе. Сейчас пользователи проекта выбирают самую интересную площадку фестиваля «Усадьбы Москвы», лучшие лектории и детские технопарки, а также оценивают достижения города в спецпроекте «Мой район: как развивается Москва».

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

