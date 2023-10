Курс на развитие лидерских команд: в Политехе прошла проектно-аналитическая сессия с экспертами «Социоцентра»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

С 9 по 11 октября в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого прошла проектно-аналитическая сессия (ПАС) с экспертами ФГАНУ «Социоцентр». В мероприятии участвовали руководство вуза и специалисты Политеха, реализующие научно-исследовательские проекты в рамках программы «Приоритет-2030». Участники встречи обсудили процесс и ключевые вопросы реализации программы развития университета, провели анализ и спроектировали новые решения по достижению целей.

На установочной пленарной сессии ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской поприветствовал гостей вуза и участников мероприятия. В выступлении он обозначил, какая программа ждёт политехников в течение трёх дней, и напутствовал всех собравшихся на плодотворную работу.

Понять то, как нас видят со стороны, очень важно для успешной реализации стратегии университета. Эксперты помогут команде Политеха диагностировать текущее состояние и динамику развития вуза. Сделано уже достаточно много. А впереди всех нас ждёт большой объём плодотворной работы, которая будет направлена на продолжение анализа, внутреннего проблемно-ориентированного диалога и совершенствования программы развития , — подчеркнул Андрей Рудской.

К участникам обратился и руководитель «Социоцентра» Андрей Келлер. Он отметил, что программа «Приоритет-2030» направлена на создание условий для получения качественного высшего образования и прорывных технологий на территории всей страны. Участниками программы на данный момент являются 132 вуза из 54 регионов страны.

Питерский Политех является одним из лидеров среди вузов специальной части гранта программы “Приоритет-2030”. Потенциал Политеха впечатляет. Мы уверены, что вы на правильном пути и сможете внести огромный вклад в развитие страны. Цель экспертов — помочь сотрудникам вуза самим увидеть и обозначить наиболее критичные управленческие аспекты, выявить сильные и слабые стороны. Не бывает так, чтобы система, ядром которой является проектная команда, всегда работала идеально. Всегда нужен свежий критичный взгляд специалиста со стороны — это позволяет внести улучшения. Проектно-аналитические сессии проводятся как раз для того, чтобы выявить риски, а также увидеть незадействованный потенциал и скрытые резервы проектной команды университета и направить эти ресурсы на развитие вуза , — сказал Андрей Келлер.

В первый день мероприятия команда Политеха провела для экспертов и руководителя «Социоцентра» Андрея Келлера экскурсию по лабораториям и выставке достижений. Гости посетили фиджитал-центр «Берлога», Центр технологических проектов, научный инжиниринговый центр перспективных систем электроизоляции, лабораторию «Метакампус Политех», научно-исследовательский комплекс «Нанобиотехнологии». При посещении научно-образовательного центра «Конструкционные и функциональные материалы» гости высоко отметили результаты учёных. Команда Павла Новикова, под наставничеством профессора, директора Институт машиностроения, материалов и транспорта Анатолия Поповича, запустила мелкосерийное производство на базе университета, а именно производство деталей для газоперекачивающего агрегата «Ладога 32» по заказу ПАО «Газпром».

На выставке достижений экспертов заинтересовали новые промышленные технологии для повышения эффективности производств. Директор Высшей школы физики и технологий материалов Института машиностроения, материалов и транспорта Александр Семенча представил интеллектуальный инфракрасный миниспектрометр для характеризации жидкой и твёрдой фазы, роботизированную платформу для нанесения средневязких жидкостей на различные поверхности, магнетронную установку для нанесения тонкопленочных покрытий.

Также большой интерес вызвали беспилотные платформы, разработанные Центром технологических проектов СПбПУ. Руководитель Центра Алексей Майстро продемонстрировал беспилотный катер «Визир-М», позволяющий проводить исследование морского и речного дна, поиск объектов в толще воды и на поверхности дна, гидрографический робототехнический комплекс «Морена» для съемки рельефа дна и автономного патрулирования заданной территории с фиксацией событий, образовательный робототехнический комплекс «Бублик-Пи», вездеходную гусеничную платформу «Spirit Pi» для доставки грузов в труднопроходимые местности.

На выставке также были представлены проекты с использованием искусственного интеллекта: программное обеспечение для лечения деменции, программный комплекс для оптимизации работы ТЭЦ, программа автоматизации процесса классификации элементов информационный модели здания. После выставки состоялась презентация текущих результатов программы развития. С докладами выступили члены управленческой команды — они рассказали о достижениях и проблемах на пути реализации программы развития, о том, как изменились цели университета и как выстроена система управления программой, какой запрос стратегические проекты предъявляют к трансформации базовых, сквозных и вспомогательных процессов и как университет на этот запрос реагирует.

Руководитель Исполнительной дирекции программы «Приоритет-2030» Мария Врублевская в своём докладе рассказала о портфельной логике проектирования стратегических проектов. Она обратила внимание на то, что стратегические проекты «Технолидеры будущего» и «Системный инжиниринг» направлены на развитие междисциплинарных команд и доведение разработок до высокого уровня готовности, а стратегический проект «Технополис Политех» направлен на апробацию новых форматов и экспериментальных решений с целью не только масштабирования практик на Политех, но и тиражирования на другие вузы.

Во второй и третий день политехники и эксперты разделились на команды по направлениям: исследования, разработки и трансфер технологий; образовательная политика; управление человеческим капиталом; управление партнерствами; система управления изменениями. В состав проектных команд вошли не только представители научных, учебных и административных подразделений вуза, но и индустриальные партнёры, студенты и выпускники, которые внесли значительный вклад в дискуссию. Участники обсудили перспективные целевые модели, трансформацию базовых, сквозных и вспомогательных процессов внутри вуза, а также систему управления программой. Своими наработками они делились на пленарных заседаниях.

В заключительный день состоялось подведение итогов трёхдневной работы и обозначение приоритетных задач на следующий этап развития. После презентаций участники получили обратную связь от экспертов.

Эксперты обратили внимание на то, что в программе развития команда Политеха делает ставку на молодые кадры, скорость вывода разработок на рынок и продуктовую логику. Также они в положительном ключе отметили нестандартный подход к формированию портфеля стратегических проектов.

Политех — невероятно большой и сложный вуз, перед которым стоит множество вызовов. Мы увидели много лояльных вовлечённых людей, которые хотят и стараются сделать что-то полезное. При этом вы очень аккуратно и бережно относитесь к университету, с желанием сохранить лучшие практики и традиции. Уезжаю из Политеха с понимаем, что вас ждет большое развитие , — отметил представитель экспертной группы «Социоцентр» Иван Гущин.

Подвела итог проектно-аналитической сессии руководитель Исполнительной дирекции программы «Приоритет-2030» Мария Врублевская: Спасибо всем, кто принял участие в этой важнейшей работе. Мы увидели степень неравнодушия политехников, услышали запросы, провели проблемно-ориентированный диалог. Впереди нас ждет много работы — будем конвертировать наши проблемы в задачи, проектировать изменения и формировать команды для дальнейшей работы .

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI