«Культурный exchange — это важный элемент образования»

9 октября в Центре культур НИУ ВШЭ прошел фестиваль TAULU&ADIGI UNITY DAY. Он собрал студентов разных вузов, интересующихся жизнью народов Кавказа. Гости погрузились в историю и культуру разных этносов, попробовали национальные угощения. Организатором фестиваля выступило студенческое сообщество Вышки TAULU&ADIGI, которое объединяет учащихся в НИУ ВШЭ карачаевцев, адыгов и балкарцев. Художественная выставка, концерт, лекция, национальные танцы — в программе фестиваля можно было найти активности на любой вкус. Омар Заур, магистрант образовательной программы «Мусульманские миры в России» НИУ ВШЭ, рассказал гостям о культурном наследии кавказских мухаджиров (мусульман, которые во времена пророка Мухаммеда переселились из Мекки в Медину в 622 году) на Ближнем Востоке. Американский художник черкесского происхождения Зак Кахадо провел open talk, участники которого узнали больше о современном искусстве в кавказских обществах. В холле Центра культур была организована масштабная выставка старинных эстампов и оригинальных картин таких художников, как Зак Кахадо, Мурат Анаев, Керам Кубанов, Аслан Оразаев, Керим Аккизов, Мусса и Артур Мижевы, и многих других. Вечером в Большом зале центра прошел концерт танцевальных и музыкальных коллективов. Перед зрителями выступили ансамбли «Асса» и «Адыги», артист Тенгиз Габаев, гармонисты и доулисты.

Один из организаторов праздника, Алибек Аджиев, студент 1-го курса магистратуры НИУ ВШЭ, интересуется культурой различных этносов. «Я из Карачаево-Черкесской Республики, — рассказал он. — Когда я пришел Вышку, то познакомился тут с ребятами из моего этнического сообщества и землячества. Они предложили мне принять участие, помочь с организационными вопросами фестиваля, я с радостью согласился. Сегодня можно прикоснуться культуре сразу нескольких довольно различных этносов, для меня это новый опыт. Я думаю, такой культурный exchange очень важен, я бы даже сказал, что это важный элемент образования».

Бабушка и дедушка Арианы Закиян, студентки 3-го курса МГЛУ, живут в Кабардино-Балкарии. «Я каждое лето провожу у них. Эта культура в моей крови, мне интересно все, что с ней связано», — объяснила она. С Арианой на фестиваль пришла ее подруга и однокурсница Ольга Коновалова. «Мы хотим посмотреть на танцы. Конечно, я интересуюсь изучением разных культур, нужно расширять кругозор», — отметила Ольга.

Агнесса Басаева, студентка 4-го курса РЭУ им. Плеханова, также решила посетить мероприятие по совету друга. «Мы бы хотели попасть на музыкальную часть, — рассказала Агнесса. — И послушать лекцию, конечно. Я сама из Северной Осетии, поэтому для меня очень остро стоит вопрос признания культурного разнообразия России, сохранения традиций других народов».

Аделия Албурина, студентка 3-го курса НИУ ВШЭ, родом из Казахстана. «Карачаевцы, адыги и балкарцы — это тоже тюркские народы, мне интересна их история, наши языки похожи», — подчеркнула Аделия.

Сослан Кочиев, студент 2-го курса магистратуры НИУ ВШЭ, — осетин, он говорит, что такие фестивали, как TAULU&ADIGI UNITY DAY, ему особенно интересны. «Я в целом интересуюсь этническим разнообразием России, — добавил он. — Успел сегодня посмотреть картины, выставленные в галерее, гравюры, изображающие кавказцев, сделанные разными художниками».

