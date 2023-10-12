«Культурный exchange — это важный элемент образования»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

9 октября в Центре культур НИУ ВШЭ прошел фестиваль TAULU&ADIGI UNITY DAY. Он собрал студентов разных вузов, интересующихся жизнью народов Кавказа. Гости погрузились в историю и культуру разных этносов, попробовали национальные угощения. Организатором фестиваля выступило студенческое сообщество Вышки TAULU&ADIGI, которое объединяет учащихся в НИУ ВШЭ карачаевцев, адыгов и балкарцев.

Художественная выставка, концерт, лекция, национальные танцы — в программе фестиваля можно было найти активности на любой вкус.

Омар Заур, магистрант образовательной программы «Мусульманские миры в России» НИУ ВШЭ, рассказал гостям о культурном наследии кавказских мухаджиров (мусульман, которые во времена пророка Мухаммеда переселились из Мекки в Медину в 622 году) на Ближнем Востоке. Американский художник черкесского происхождения Зак Кахадо провел open talk, участники которого узнали больше о современном искусстве в кавказских обществах.

В холле Центра культур была организована масштабная выставка старинных эстампов и оригинальных картин таких художников, как Зак Кахадо, Мурат Анаев, Керам Кубанов, Аслан Оразаев, Керим Аккизов, Мусса и Артур Мижевы, и многих других.

Вечером в Большом зале центра прошел концерт танцевальных и музыкальных коллективов. Перед зрителями выступили ансамбли «Асса» и «Адыги», артист Тенгиз Габаев, гармонисты и доулисты.