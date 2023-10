Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Город согласовал договор участия, по которому инвестор возведет образовательный комплекс в районе Филевский Парк и передаст его столице. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Инвесторы принимают участие в развитии социальной инфраструктуры столицы: вместе с жилыми домами они по договорам участия строят поликлиники, школы и детские сады. Так, город согласовал строительство образовательного комплекса для 1,3 тысячи школьников и дошкольников в районе Филевский Парк. Завершить работы девелопер должен во втором квартале 2027 года», — рассказал Владимир Ефимов.

В феврале 2021 года в Москве утвердили новый механизм обеспечения жителей объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Девелоперы заключают договоры участия в развитии и благоустройстве столицы и возводят социально значимые объекты в рамках строительства жилья.

«Образовательный комплекс возведут по адресу: Береговой проезд, владение 2 в. Он включит здание школы, в которой смогут учиться тысяча человек, и детский сад для 300 воспитанников», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI