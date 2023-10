ДИЯ приглашает на онлайн-курсы по китайской науке и культуре

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт – Департамент иностранных языков приглашает на онлайн-курсы по китайской науке и культуре. Обучение стартует в ближайшие дни! Регистрация уже открыта.

Курс «Традиционная китайская наука и техника»

Многие слышали о четырех великих изобретениях Китая (бумага, компас, порох, книгопечатание). А знаете ли вы, что еще в древности и в средние века китайцы изобрели/открыли: легкий плуг, солнечный ветер, висячий мост, конвейер, экваториальную систему небесных координат, механические часы, кровообращение, десятичное счисление, равномерно темперированный строй и многое другое? В курсе мы поговорим о традиционной китайской математике, физике, химии, биологии, медицине, геологии, инженерном и военном деле, языкознании и др. Все эти темы мы впишем в контекст китайской истории и культуры.

Автор курса: Шапиро Р.Г., кандидат филологических наук, специалист по китайскому языку и китайской литературе

Старт курса: с 14 октября (каждую субботу), расписание устанавливается по мере набора групп

Формат: онлайн

Зарегистрироваться: https://fld-lttc.ru/electivecourses/registration

Участие для студентов и сотрудников МФТИ бесплатное



Курс «Страноведение и культура Китая»

Что же на самом деле представляет собой эта загадочная страна и насколько адекватно мы представляем себе ее? Cтанет ли Китай будущим мировым лидером или его ждет в ближайшие годы крах, обусловленный сложным комплексом внутренних и внешних проблем? Какие «подводные камни» лежат на пути российко-китайских экономических, политических, культурных отношений и возможно ли их преодолеть?

Предметом курса выступает современный Китай в его историческом и перспективном развитии.

Курс расчитан на один семестр (16 занятий), при необходимости может быть увеличен до двух семестров (32 занятия).

Автор курса: Анашина Мария Владимировна, кандидат философских наук, доцент кафедры Восточных языков Института иностранных языков Московского педагогического государственного университета

Старт курса: с 16 октября (каждую субботу), расписание устанавливается по мере набора групп

Формат: онлайн

Зарегистрироваться: https://fld-lttc.ru/electivecourses/registration

Участие для студентов и сотрудников МФТИ бесплатное

