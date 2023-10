Горожане привязали к приложению «Метро Москвы» 40 тысяч карт москвича

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

К приложению «Метро Москвы» привязано уже 40 тысяч карт москвича. Их обладатели могут отслеживать историю своих поездок, а студенты — покупать и записывать льготные абонементы.

«Новая функция привязки карты москвича позволяет учащимся экономить время и не обращаться в кассы. Сейчас тестируем возможность привязывать карту к биометрии. Благодаря этому пассажирам с льготным проездом вообще не нужно будет прикладывать карту к турникетам в метро и на Московском центральном кольце. Это очень удобно и безопасно. При этом пользоваться биометрией или нет — решает только сам пассажир. В соответствии с поручением Сергея Собянина мы продолжаем расширять функционал транспортных приложений», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Карта москвича — один из важнейших социальных проектов столицы. Это именная пластиковая карта, которая позволяет пользоваться льготным проездом в городском транспорте, записываться к врачу, получать скидки на товары и услуги более чем в 8,5 тысячи магазинов партнерской сети и многое другое.

Для ее оформления необходимо заполнить электронное заявление на портале mos.ru. Для этого потребуется стандартная или полная учетная запись. Карта будет готова в течение 30 дней. Статус рассмотрения заявки можно отследить не только с помощью сервиса «Проверка состояния изготовления карты москвича», но и в личном кабинете на mos.ru, а также по телефону горячей линии: +7 495 539-55-55.

Повышение доступности массовых социально значимых услуг в электронном виде соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

