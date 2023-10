В рамках масштабного инвестпроекта в ТиНАО построят логистический комплекс

Source: MIL-OSI Russian Language News

В поселении Краснопахорском появится логистический центр общей площадью 82,2 тысячи квадратных метров. Для реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) город предоставил инвестору земельный участок без проведения торгов. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«В конце августа город заключил с компанией договор аренды земельного участка площадью 15,9 гектара на пять лет. За это время инвестор должен построить логистический комплекс общей площадью до 82,2 тысячи квадратных метров», — уточнил Максим Гаман.

Земельный участок расположен вблизи деревни Софьино.

«В реализацию проекта инвестор вложит 7,9 миллиарда рублей. На новом предприятии организуют пять тысяч рабочих мест», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

МаИП — это особый статус, который могут получить проекты, направленные на развитие инфраструктуры столицы и создание рабочих мест.

Москва — город с развитым производством. В столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудоустроены свыше 720 тысяч человек. При этом ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Здесь производят разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

