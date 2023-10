В Политехе прошла VI межвузовская Школа волонтёров

Source: MIL-OSI Russian Language News

Есть в Политехе традиция – добрым делам обучать. Каждую осень команда Добро.Центра «Гармония» СПбПУ организует на площадке альма-матер масштабную Школу волонтёров для студентов Политеха и Санкт-Петербурга с приглашёнными спикерами и экспертами. В этом году Школа волонтёров прошла в формате трёхдневного вечернего интенсива с концептуальными днями «Добро.Возможности», «Добро.Навыки» и «Добро.Инициатива».

Первый день был посвящён возможностям и направлениям, которые открыты для молодых волонтёров с горящими сердцами в Политехе. Директор Добро.Центра «Гармония» СПбПУ представила студентам Экосистему волонтёрства с 15 направлениями помощи, поделилась опытом различных социальных проектов и рассказала, как важно творить добро, а не причинять его.

О направлениях добровольчества подробнее рассказали профильные кураторы Гармонии – Виолетта Ли, Максим Смирнов, Маргарита Ковалева, Анастасия Калинина, Анна Пущина и Ангелина Зинченко. Рассказ опытных ребят и их личные примеры помогли участникам познакомиться с социальным и зооволонтерством, интеллектуальным, творческим и медиаволонтерством, а также волонтерством в сфере ЧС.

А о событийном и спортивном добровольчестве, а также об акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ рассказала Директор Центра городских волонтёров Санкт-Петербурга Дарья Никитина. За её плечами работа с волонтёрскими штабами сотен мероприятий, среди которых такие масштабные как «Алые паруса» и Форум социального призвания.

«Было отрадно видеть на тематической встрече в рамках Школы волонтеров Политеха так много заинтересованных ребят. Важно проводить мероприятия такого формата, общаться со студентами, делиться с ними опытом и рассказывать о возможностях молодёжной политики. Надеюсь, что работа коллег и наполненная смыслами программа школы подарят нашему городу новые лица в добровольческой среде», – отмечает Директор Центра городских волонтёров Санкт-Петербурга Дарья Никитина.

Второй день назывался «Добро.Навыки» и был посвящён тем навыкам, которые развиваются у волонтёра и которые ему очень нужны.

Первым выступил Илья Осипенко, конфликтолог, медиатор, член Ассоциации тренеров Российского союза молодежи. Он рассказал о ключевых навыках добровольца: коммуникабельности, эмоциональном интеллекте, умении разрешать конфликты, критическом мышлении и работе в команде. Илья также провел небольшой тренинг на тему самопрезентации.

Далее Анастасия Савина, специалист Лаборатории прикладной психологии Гуманитарного института, рассказала о стрессоустойчивости и объяснила, к чему может привести стресс и эмоциональное выгорание, а также как помогать другим, оставаясь в ресурсе и не причиняя вреда себе.

Татьяна Костева, координатор волонтеров в Благотворительной организации «Перспективы», выступила на тему той ответственности, которую берут на себя социальные волонтеры, и свободы помогать и принимать помощь.

А в заключение второго дня Школы волонтёров Максим Смирнов, заместитель директора Добро.Центра «Гармония» СПбПУ, рассказал о том, что такое серендипность (интуитивная прозорливость) и как можно управлять возможностями и удачей.

В третий – практический день Школы волонтёров – «Добро.Инициатива», участники обобщили знания о сферах добровольчества и качествах волонтёра, чтобы предложить что-то новое. Под руководством Сергея Королёва – руководителя ресурсного центра Санкт-Петербурга для добровольцев и НКО «Штаб-квартира» – ребята разработали и представили пять мини-проектов, связанных с различными направлениями волонтёрства.

По итогам голосования был выбран проект-победитель, а все участники получили памятные подарки.

«С Политехом всегда приятно работать! Я был особенно рад, так как участники были очень активны и вовлечены. Хочу отметить ещё то, что ребята не бояться брать на себя ответственность. Темы для проектов они выбирали достаточно серьезные и за короткое время неплохо их успели проработать. Желаю всем вдохновения и реализации задуманных идей», – рассказал Сергей Королев.

Волонтерство – это не только помощь окружающим, но и возможность реализовывать свои проекты, цель которых – творить добро!

«Это были самые насыщенные дни за весь сентябрь! Ни одного сказанного лишнего, неаккуратного слова. Каждый спикер подобран по теме и с любовью. Информация действительно нужная и важная. Я в полнейшем восторге от работы команды Гармонии. Для меня дни оказались очень полезными, все спикеры очень подготовленные и действительно занимаются добровольчеством по большой и искренней любви. Кульминацией стала творческая креативная мастерская – это восхищение! Настоящая работа по интересным направлениям, с опытнейшим и активным модератором, с крутейшей обратной связью и конкретным результатом работы. Вся концепция школы очень хорошо продумана! Спасибо за эти дни! Все удалось и все свершилось», – делится впечатлениями участница Школы волонтёров, студентка ИПМЭиТ Анастасия Кораблева.

