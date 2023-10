В Политехе открылся Пятый международный форум «Передовые цифровые и производственные технологии»

Source: MIL-OSI Russian Language News

12 октября 2023 года в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого начал работу Пятый международный форум «Передовые цифровые и производственные технологии» — ежегодное масштабное экспертное мероприятие экосистемы инноваций СПбПУ.

Ключевой темой форума этого года стало применение и развитие передовых цифровых и производственных технологий как основы технологического суверенитета России. В течение двух дней на многочисленных площадках будут продолжены системные дискуссии вокруг сверхактуальных задач промышленности: развитие беспилотных авиационных систем, отечественного программного ПО, передового инженерного образования. Руководители предприятий-лидеров высокотехнологичной промышленности, представители институтов развития, государственных структур, ведущих университетов страны выступают с докладами, озвучивают экспертные мнения и оценки.

Деловая программа первого дня включала круглые столы, презентации, питч-сессии. На площадке форума состоялось заседание Консорциума по развитию школьного инженерно-технологического образования в Российской Федерации, организованное Инженерно-технологической школой № 777 Санкт-Петербурга (учредитель консорциума) и Центром по работе с абитуриентами Политеха. Заседание было посвящено проблеме развития инженерного образования через навигацию деятельности профессиональных кластеров образовательных организаций Консорциума. Сегодня это 70 ведущих образовательных организаций из более чем 20 регионов России и Республики Беларусь, а также 119 партнеров по сетевому взаимодействию.

Участников приветствовал первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Денис Кравченко. Он подчеркнул, что сегодня стоит задача не просто подготовки квалифицированных инженерных кадров, а массового вовлечения молодежи в инженерию, развитие у молодых специалистов высокого уровня мотивации.

«Задача, которую мы ставим, это насыщение рынка труда востребованными и компетентными специалистами, — пояснил Денис Борисович. — Мы видим это как специальную программу кадрового технологического суверенитета или национальный проект, основанные на следующих принципах: координатором может выступать Минпромторг, этот вопрос в стадии обсуждения, обязательное участие предприятий, отраслевых союзов и регионов. То есть комплексный подход: образование, меры поддержки и единый координационный центр».

Как отметила вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина, работа по формированию инженерного мышления должна начинаться еще на этапе школьного звена.

Мы пересматриваем сегодня формат институции «Инновационная площадка». Хотим, чтобы инновационная площадка получала именно дополнительные кадры, которые ей помогут. Школа сама должна решить, что ей нужно: дополнительная ставка учителя физики или две ставки лаборанта. Может быть, это не громкая революция, но тем не менее очень серьезные изменения в учебном процессе, которые нам будут помогать ориентировать ребят на технические профессии, на инженерные прорывы, на «инженерный спецназ , — подчеркнула Ирина Петровна.

Участники заседания обсудили роль ВУЗов в решении задач обеспечения технологического суверенитета РФ и отдельно — опыт реализации проекта передовых инженерных школ, необходимость партнерства работодателя и образовательных организаций в профориентации, подготовке кадров, формировании и развитии кластерной экосистемы инженерного образования.

Продолжением дискуссии на образовательную тему стал круглый стол «Опыт и перспективы взаимодействия вуза и индустриального партнера при подготовке специалиста по цифровому инжинирингу в ядерных технологиях». На нем представлена новая магистерская программа Передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» СПбПУ «Цифровой инжиниринг в атомной и термоядерной энергетике», разработанная в партнерстве с АО «Атомстройэкспорт» и АО «Атомэнергопроект» (входят в Госкорпорацию «Росатом»). Программа направлена на формирование у выпускников уникального набора компетенций для реализации передовых задач атомной отрасли. В том числе это знания в области компьютерного инжиниринга в механике и гидроаэродинамике, проектирования в атомной и термоядерной энергетике, управления техническими системами и технологическими процессами и др.

Первый набор студентов по программе откроется в следующем году, запланировано 12 бюджетных мест. Ключевые дисциплины — специальные главы физики атомного ядра и плазмы, современные методы оценки механики. Программа в полной мере соответствует механизму ПИШ — обучение через реализацию прикладных задач индустриального партнера. Выстроена система мотивации для преподавателей — приглашенных сотрудников из отрасли , — отметил директор НОЦ «Цифровой инжиниринг в атомной и термоядерной энергетике» ПИШ СПбПУ Виктор Модестов.

Заместитель начальника строительного управления, Санкт-Петербургский филиал АО «Атомэнергопроект» — «Санкт-Петербургский проектный институт» Евгений Переяславец подробно рассказал о возможности стажировок студентов на базе предприятия. Он подчеркнул, что постепенное погружение в производственные условия позволяет знакомить будущих специалистов с особенностями отрасли, оценивать карьерные перспективы, развивать систему наставничества. Евгений Витальевич также обозначил наиболее востребованные для предприятия направления подготовки.

В рамках первого дня форума состоялась сессия «Передовые цифровые и производственные технологии в медицине», ставшая одним из основных событий деловой программы. Как отметил модератор сессии ведущий инженер Инжинирингового центра Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Михаил Жмайло, работы по данному направлению деятельности ведутся в СПбПУ уже более 8 лет — с 2015 года, когда началось взаимодействие университета с НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена в области применения цифрового моделирования, проведения виртуальных испытаний, оптимизации изделий для аддитивного производства в индивидуальном эндопротезировании. На секции было представлено 11 докладов, посвященных применению данных технологий в решении прикладных задач различных отраслей медицины и биомеханики. Спикерами мероприятия стали представители таких организаций, как НМИЦ травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена, Первый МГМУ имени И.М. Сеченова (Сеченовский Университет), Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова, Медицинская компания «Ортетика», ФНЦ реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Казанский федеральный университет, Ивановский государственный энергетический университет и других.

Другим значимым событием стал круглый стол, посвященный моделированию процессов в тепловыделяющих сборках (ТВС). В обсуждении передовых проектов данной тематики приняли участие специалисты ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг».

С коллегами мы обменялись опытом моделирования процессов в тепловыделяющих сборках, обсуждали такие процессы как моделирование гидродинамики в ТВС, моделирование процессов радиационного роста. Ставились задачи по рассмотрению систем регулирования и защиты, а также многое другое. Обсуждение прошло очень продуктивно и после мы наметили план дальнейших работ в данной области , — рассказал руководитель отдела энергетического машиностроения ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Николай Ефимов-Сойни.

Сразу два мероприятия, организованные Центром трансфера и импортозамещения передовых цифровых производственных технологий СПбПУ, были посвящены вопросам защиты интеллектуальной собственности. Это круглый стол «Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности в цифровую эпоху», а также дискуссия «Трансфер передовых цифровых и производственных технологий: от науки к промышленности», где центральной темой стала коммерциализация прав на результаты интеллектуальной деятельности.

В рамках круглого стола была заявлена необходимость создания регионального Центра трансфера технологий, который аккумулировал бы успешные примеры передачи технологий, включая формирование условий для привлечения инвестиций, развитие инфраструктуры, усиление кадрового потенциала в области трансфера технологий, коммерциализацию результатов научных разработок, создание инновационных предприятий и развитие рынков интеллектуальной собственности , — рассказал заместитель руководителя по интеллектуальной собственности Дирекции Центра НТИ СПбПУ Исмаил Кадиев.

В числе прочих событий — круглый стол «Цифровое моделирование для решения задач промышленных предприятий», участники которого обменялись опытом разработки и внедрения интеллектуальных систем поддержки принятия решений в различных сферах. Также прошло заседание рабочей группы Научно-технического совета Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта по теме «Технологии обеспечения приоритета ГЭТ».

Первый день работы стал насыщенным на события, на протяжении всего дня шли активные обсуждения на сверхакутальные для российской науки и промышленности темы, были озвучены перспективные идеи и экспертные мнения по целому ряду задач в интересах обеспечения технологического суверенитета страны. К сожалению, ректор СПбПУ Андрей Иванович Рудской не смог сегодня присоединиться к мероприятиям форума, поскольку находится в рабочей командировке. Что касается моего участия, то я сегодня представлял Передовую инженерную школу Политеха на демо-дне ИЦК «Двигателестроение» в Москве, приуроченном к 15-летию Объединенной двигателестроительной корпорации. Это значимое событие, в том числе и потому, что впервые были подведены предварительные итоги трехлетнего проекта по разработке технологии цифрового двойника морского газотурбинного двигателя. Технология реализуется на отечественной платформе CML-Bench®. Таким образом, основная часть форума придется на второй день, который включает пленарное заседание и ряд крупных деловых сессий , — подвел итоги первого дня проректор по цифровой трансформации СПбПУ, руководитель ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Алексей Боровков.

В пятницу, 13 октября, состоится пленарная сессия форума , посвященная передовым и цифровым технологиями как основам технологического суверенитета. В ней примут участие представители государственных структур, научно-образовательных учреждений, промышленных организаций, частного бизнеса, общественных институтов развития — все те, кто непосредственно формируют актуальную научно-техническую и промышленную повестки. Модератором выступит вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин.

В числе других значимых мероприятий второго дня — круглый стол «Применение передовых цифровых и производственных технологий в отрасли беспилотных авиационных систем: актуальные задачи и технологический стек» . В повестку включены вопросы разработки и применения необходимых технологий, обеспечения промышленной и эксплуатационной инфраструктуры, законодательного регулирования, а также вызовы и барьеры в данной сфере. В этот же день пройдут сессии, посвященные обсуждению актуальных трендов развития отечественного программного обеспечения инженерного анализа, а также состоится презентация нового релиза Цифровой платформы по разработке и применению цифровых двойников CML-Bench® — уникальной разработки, сфокусированной на обеспечении проектирования и производства в кратчайшие сроки глобально конкурентоспособной высокотехнологичной продукции в различных отраслях и на новых рынках.

Онлайн-трансляции мероприятий форума доступны по ссылке .

