В НГУ завершилась проектно-аналитическая сессия программы «Приоритет-2030»

9-11 октября в Новосибирском государственном университете состоялась проектно-аналитическая сессия в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». В сессии приняли участие более 50 сотрудников ключевых подразделений университета, а также представители индустриальных партнеров вуза.

Экспертами со стороны ФГАНУ «Социоцентр» выступили Галина Евтина, начальник управления индивидуальных образовательных траекторий Тюменского индустриального института; Виталий Алещенко, ведущий научный сотрудник отдела прикладных региональных исследований ИЭОПП СО РАН; Андрей Школин, ведущий научный сотрудник Института физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН.

В ходе работы сессии был проведен анализ реализации программы «Приоритет-2030» в НГУ: что получилось из задуманного ранее, что не получилось, что является показателями происходящих изменений. Работа проходила в рамках сформированных рабочих групп по направлениям: образовательная и научная политика, стратегические проекты и партнерство, целевая модель и система управления.

Виталий Алещенко, ФГАНУ «Социоцентр», отметил, что экспертам удалось на 3 дня стать частью команды Новосибирского университета – необычного и нестандартного, не похожего на другие университеты. Говоря о результатах сессии, эксперт обратил внимание на то, что «удалось запустить коммуникацию» внутри команд, между группами, что важно для выработки сценариев дальнейшего развития университета. Необходимо, чтобы идеи, родившиеся во время сессии, трансформировались в реальные шаги, проекты, управленческие решения. Ключевую роль в развитии университета должны сыграть стратегические проекты, которые обеспечат прорыв в приоритетных для НГУ направлениях и смогут стать основой для институциональных изменений базовых процессов университета.

Михаил Федорук, ректор НГУ, подводя итоги сессии, сказал:

— Общение с экспертами и работа в течение этих трех дней позволила мне по-новому взглянуть на университет и на команду. Конечно, есть большой запрос на перемены, однако, для того чтобы добиться результатов в этом направлении, необходимо участие всего университета. Так, факультеты и институты разрабатывают свои стратегии, есть стратегические проекты, программы, и от того, насколько удачно они реализуются, очень многое зависит. Должна быть тесная связь университета и научных институтов с реальным сектором. Это как раз образ университета 3.0, к которому мы стремимся. Мы действительно находимся в уникальных условиях, у нас уникальные возможности, поэтому будем двигаться дальше.

Разработки участников проектно-аналитической сессии станут основой для дальнейшей эффективной реализации в НГУ программы развития «Приоритет-2030».

