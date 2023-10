В Москве сохраняется ветреная погода

Source: MIL-OSI Russian Language News

По прогнозам синоптиков, 12 октября в столице сохранится ветреная погода. Порывы могут достигать 20 метров в секунду.

Горожан просят быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Неблагоприятные погодные условия могут затруднять движение и повышать вероятность дорожно-транспортных происшествий. При возникновении аварийных ситуаций следует звонить по телефону 101 или 112.

