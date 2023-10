В ГУУ расскажут, как начать свой бизнес в транспортной сфере

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

28 октября в ГУУ пройдет образовательное мероприятие в рамках программы «Университетские субботы», приуроченное к празднованию дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, а также дня рождения кафедры «Управление транспортными комплексами», существующей с 1940 года.

Преподаватели и эксперты проведут мастер-класс «Бизнес на колесах: как организовать собственное предприятие с минимальными вложениями».

На встречи слушатели узнают, как с нуля организовать собственное предприятие и привести его к успеху.

В рамках практического блока занятия у гостей будет уникальная возможность примерить на себя роль предпринимателя и проверить свои идеи под руководством успешных представителей транспортного бизнеса.

Мастер-класс состоится 28 октября с 11:40 до 13:10 в аудитории ПА-25. Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию по ссылке https://events.educom.ru/event/114999.

Для прохода на территорию университета обязательно наличие документа, удостоверяющего личность.

В этот же день пройдет еще 2 встречи: в 10:00 все желающие могут пройти тест на профориентацию в холле ЦУВП, а в 13:30 в ПА-25 после мастер-класса пройдет деловая игра, направленная на формирование индивидуальной траектории профессионального развития.

Для участия в каждом мероприятии необходима предварительная регистрация, т.к. количество мест ограничено.

Напомним, что в рамках проекта Департамента образования и науки города Москвы «Университетские субботы» представители профессорско-преподавательского состава ГУУ проводят серию лекций, тренингов и мастер-классов каждую субботу с 9 сентября по 23 декабря 2023 года. Расписание мероприятий можно посмотреть на официальном сайте проекта.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI