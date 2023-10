Высшая аттестационная комиссия отмечает 90-летие

Source: MIL-OSI Russian Language News

11 октября 2023 года в Министерстве науки и высшего образования стартовал юбилейный пленум Высшей аттестационной комиссии, посвящённый 90-летию ВАК.

Первое заседание ВАК СССР состоялось 13 октября 1933 года под председательством выдающегося ученого и государственного деятеля Глеба Кржижановского. Это событие положило начало формированию системы аттестации научных кадров во всех республиках Советского Союза.

«Высшая аттестационная комиссия при Минобрнауки России — это важнейший инструмент формирования научного сообщества, своего рода ворота в мир науки для многих поколений научных и научно-педагогических работников. Экспертная система, созданная под руководством ВАК, уже не раз доказывала свою состоятельность, внесла огромный вклад в укрепление авторитета российских научных школ», — сказал глава министерства Валерий Фальков.

На юбилейный пленум ВАК России в Москву прибыли представители почти всех стран СНГ. Участники мероприятия обменялись опытом и обсудили перспективу выработки проекта Соглашения о взаимном признании ученых степеней. В ходе дискуссии участники совещания из стран СНГ отметили, что такого продуктивного и содержательного обмена мнениями по тематике развития системы аттестации научных кадров не было уже практически 30 лет.

«Сегодня мы с нашими зарубежными партнерами обсуждаем подходы к выработке проекта Соглашения о взаимном признании ученых степеней на пространстве СНГ. Успешное решение этой большой задачи придаст мощный импульс международному научному и образовательному сотрудничеству, повысит мобильность молодых ученых, будет способствовать развитию инновационных секторов экономик всех стран Содружества», — отметил Валерий Фальков.

Отметим, в настоящее время между странами СНГ уже действует многостороннее соглашение 1998 года о взаимном признании квалификаций в области высшего образования, а также двусторонние договоры.

В настоящее время состав ВАК, утвержденный Правительством России, включает около 150 ученых, а также примерно 2000 специалистов, участвующих в работе 44 экспертных советов.

