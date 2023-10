Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Иностранные студенты Гуманитарного института СПбПУ совместно с Координационным центром «ПРОМТЕХДИЗАЙН» провели первую международную встречу в Гуманитарном институте Политеха.

Мероприятие было организовано для того, чтобы обсудить и дать ответы иностранным студентам на те вопросы, которые их волнуют, подробнее рассказать об учебном процессе в университете.

Заместитель директора по образовательной деятельности ГИ СПбПУ Наталия Смольская выступила с презентацией об истории университета и его учебном процессе. Заместитель директора ГИ СПбПУ по работе с молодёжью и директор Центра волонтёрских проектов «Гармония в Политехе» Татьяна Нам рассказала о внеучебной деятельности вуза и волонтёрской жизни в университете. Директор Центра проектной деятельности молодёжи Георгий Квеквескири поприветствовал иностранных студентов и поддержал их в предстоящих начинаниях.

Заместитель председателя комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Санкт-Петербурга Андрей Друшляков рассказал об основных проблемах мигрантов и ответил на интересующие иностранцев вопросы.

Координатор просветительских и социальных проектов, связанных с миграционными процессами, Благотворительного фонда «ПСП-фонд» Андрей Якимов поделился информацией о трудоустройстве иностранцев на территории РФ, получении разрешения на временное проживание (РВП), разрешения на временное проживание в целях получения образования (РВПО) и вида на жительство, полезными ссылками и контактами.

Интерактивной частью мероприятия стала настольная игра «Будем знакомы?», рассказывающая её участникам о России, Санкт-Петербурге, Узбекистане и Таджикистане.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI