Более 200 новых электробусов поставили в столицу с начала года

С начала года в столицу поступило более 200 новых электробусов. Их собирают на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе на площадке ПАО «КамАЗ».

«Сегодня в Москве уже более 1250 электробусов. Новая техника российского производства обеспечивает комфорт и безопасность поездок пассажиров. Благодаря заказу столицы сохраняются рабочие места. Экологичный транспорт поставляет ПАО “КамАЗ” в рамках крупнейшего в Европе контракта на закупку электробусов. В ближайшее время ожидаем машины от Ликинского автобусного завода. Мы обновляем городской транспорт по поручению Сергея Собянина», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Электробусы новой поставки возят пассажиров в разных округах столицы. С начала этого года уже заработали 22 таких маршрута.

Сергей Собянин: Москва — лидер по количеству электробусов в Европе

