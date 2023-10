99 процентов многоквартирных домов Москвы подключились к «Электронному дому»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

К платформе «Электронный дом» присоединились 34 тысячи многоквартирных домов столицы. Для регистрации в мобильном приложении или на сайте горожанам достаточно иметь логин и пароль от учетной записи на портале mos.ru. Сейчас платформу используют жители 99 процентов многоквартирных домов столицы.

Платформа «Электронный дом» — единое окно по вопросам управления и содержания многоквартирного дома. На ней собраны основные городские сервисы и электронные услуги в сфере ЖКХ, такие как возможность передавать показания приборов учета, оплата единого платежного документа и электроэнергии, направление заявок о неисправности в квартире, доме или дворе, получение уведомлений о плановых и аварийных отключениях в доме (воды, электроэнергии, газа и лифтов).

Жители могут воспользоваться и другими сервисами — от электронной доски объявлений до специального чата для общения с соседями по дому. Помимо этого, можно обращаться в управляющую организацию, вызывать мастеров-коммунальщиков и читать новости своего дома, района и округа, а также афишу мероприятий о событиях рядом с домом.

В зависимости от того, какой статус имеет москвич по указанному адресу — собственника, зарегистрированного или жителя, который официально не зарегистрирован в квартире, но оплачивает коммунальные счета, — ему доступны разные возможности «Электронного дома». Например, посмотреть список соседей или написать соседям могут собственники, зарегистрированные и жители, подтвердившие принадлежность к адресу с помощью кода плательщика или гостевого доступа. Принимать участие в собраниях собственников или инициировать их могут только собственники. Подробнее о том, как тип адреса влияет на возможности пользователей, можно узнать на сайте. Проверить, а также изменить статус адреса, можно в разделе «Мои адреса» личного кабинета.

Одна из ключевых возможностей платформы для жителей столицы — проведение общих собраний собственников в электронном виде. Это соответствует задачам федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

На общих собраниях собственники могут принять решение о смене управляющей организации, установке шлагбаума во дворе или организации видеонаблюдения, проведении капремонта, благоустройстве и по другим темам, с перечнем которых можно ознакомиться здесь.

Кроме того, горожанам доступна организация опросов среди своих соседей.

Воспользоваться сервисами платформы можно также в приложении «Электронный дом Москва». В июле 2023 года оно стало еще удобнее — его обновили с учетом большинства пожеланий пользователей. Теперь все важные опции отображаются на главном экране. Там же видно и количество баллов, которые начисляются за активность в «Электронном доме» и других городских проектах.

Платформа заработала 12 ноября 2020 года. Ее развивают ГКУ «Новые технологии управления» совместно с Департаментом информационных технологий города Москвы.

На платформе «Электронный дом» теперь можно отправить автовладельцу просьбу переставить машинуЭлектронные сервисы Москвы отмечены национальной премией «Приоритет: цифра — 2023»

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI