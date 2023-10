11.10.2023 Kolejne umowy na sprzęt dla Wojska Polskiego zatwierdzone

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

11 października 2023 roku minister Mariusz Błaszczak zatwierdził umowy na mosty towarzyszące MS-20 Daglezja-S, wozy dowodzenia Zawilec, pojazdy samochodowe dla Morskich Jednostek Rakietowych oraz aneks na dostawy amunicji 120 mm do moździerzy samobieżnych RAK. W czasie wizyty na poligonie w Nowej Dębie szef MON wręczył certyfikaty dowódcom 18. Pułku Przeciwlotniczego z Zamościa i 18. Pułku Artylerii z Nowej Dęby, których jednostki były certyfikowane w czasie ćwiczenia dowódczo – sztabowego WYDRA-23.

Wizyta na poligonie w Nowej Dębie była okazją do podsumowania trwającego właśnie procesu modernizacji Wojska Polskiego oraz procesu zwiększania liczebności wojska.

Od kilku lat na wyposażenie Wojska Polskiego trafia nowoczesna broń. Jeżeli do tego dodamy również nowe jednostki wojskowe, które budujemy, szczególnie na wschód od Wisły, jeżeli do tego dodamy również tysiące młodych ludzi, którzy decydują się na przystąpienie do Wojska Polskiego, to w rezultacie mamy zapewnienie bezpieczeństwa naszej Ojczyźnie, Polsce. Wiemy, że jest to warunek niezbędny dla rozwoju Polski. Zdajemy sobie sprawę z zagrożeń. Zagrożenia są bardzo realne – wojna, która toczy się za naszą wschodnią granicą, atak hybrydowy, który został przypuszczony na Polskę dwa lata temu, który wciąż trwa z terytorium Białorusi. Teraz zagrożenia nowe w postaci wojny na Bliskim Wschodzie, która z całą pewnością wygeneruje nowe fale migrantów, którzy będą szturmowali Europę. Na to wszystko najlepszą odpowiedzią jest silne Wojsko Polskie

– mówił w trakcie wystąpienia szef MON.

Zwracając uwagę na trwający proces wzmacniania Wojska Polskiego szef MON podkreślił, że tworzone są nowe jednostki i odtwarzane te, które zostały zlikwidowane przed 2015 rokiem. Najwięcej jednostek powstaje we wschodniej części Polski. Jako przykład nowych jednostek szef MON wymienił te tworzone w Kolnie, Olecku czy Wojnarowej oraz powstającą 1 Dywizję Piechoty Legionów. Wzmacniania jest także artyleria, przywracane są ćwiczenia, które nie były realizowane od ponad 20 lat, ćwiczenia lotnictwa na drogowych odcinkach lotniskowych. Ważnym jak zaznaczył minister M. Błaszczak działaniem jest zwiększanie liczebności Wojska Polskiego, które zgodnie z założeniami ma liczyć 300 tys. żołnierzy.

Polskie siły zbrojne w 2015 r. liczyły 97 tysięcy żołnierzy. Dziś mamy już 187 tysięcy żołnierzy, licząc żołnierzy zawodowych, Wojska Obrony Terytorialnej i żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. (…) Jestem o tym przekonany, że Wojsko Polskie będzie liczyło 300 tysięcy żołnierzy. Ale jesteśmy dopiero w połowie tej drogi. Ten proces wciąż trwa. Z miesiąca na miesiąc jest coraz bardziej dynamiczny

– mówił minister M. Błaszczak.

Szef MON przypomniał o nowoczesnym uzbrojeniu, które już trafiło do jednostek wojskowych lub w najbliższym czasie będzie na wyposażeniu polskich żołnierzy.

Czołgi Abrams są już na wyposażeniu 1 Brygady Pancernej. W przyszłym roku w wojsku będą śmigłowce Apache. Jesteśmy po rozmowach z partnerem amerykańskim. (…) Będzie 500 wyrzutni HIMARS, bo tyle jest potrzeba, żeby odstraszyć agresora. Są Kraby, czołgi K9, Chunmoo, które jest porównywalne z amerykańskimi HIMARSAMI, (…) bezzałogowce – cała gama, np. Bayraktar, czy bezzałogowce polskiej produkcji wykorzystywane przez artylerię do targetingu, jak i przez rozpoznanie. Sprzęt przeciwlotniczy i przeciwrakietowy. System Narew. (…) W ciągu rekordowo krótkiego czasu doprowadziliśmy do tego, że wyrzutnie brytyjskie i rakiety CAMM zostały posadowione na polskich JELCZACH i przy wykorzystaniu polskich radarów ten system działa, jest wpięty w całą strukturę obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej

– podkreślał minister M. Błaszczak.

Minister przypomniał także o umowach na zakup samolotów FA50 oraz F35, a także zakupach dla Marynarki Wojennej.

Mamy już samoloty FA-50, w przyszłym roku będą F-35. Marynarka wojenna: są niszczyciele min. Mamy kontrakty, polskie stocznie budują fregaty. A więc wzmacniamy w każdej dziedzinie Wojsko Polskie

– mówił minister.

Szef MON zwrócił uwagę, że zawsze jeśli jest taka możliwość Wojsko Polskie zamawia sprzęt w fabrykach należących do polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jako przykład podał zakupy śmigłowców oraz Borsuków.

Borsuk, flagowy produkt Huty Stalowa Wola PGZ. Ponad 1 000 egzemplarzy bojowego wozu trafi na wyposażenie Wojska Polskiego. Zawsze tam, gdzie jest to możliwe kierujemy nasze zamówienia do polskiego przemysłu zbrojeniowego. On się wzmacnia, on się rozrasta, to są dodatkowe miejsca pracy. (…) zamówiliśmy w PZL Mielec Black Hawki, które już są na wyposażeniu Sił Specjalnych. W PZL Świdnik śmigłowce z rodziny AW – AW101 już są, AW149 lada chwila będą. Podpisaliśmy umowy offsetowe w sprawie serwisowanie tych śmigłowców w Polsce, w ramach PGZ – to też są ważne osiągnięci

– zaznaczał szef MON.

Galeria ->>> Kolejne umowy na sprzęt dla Wojska Polskiego zatwierdzone

MIL OSI