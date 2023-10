Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Inwestujemy w nowe miejsca opieki dla dzieci – wspieramy polskie rodziny11.10.2023

Przez ostatnie 8 lat w całej Polsce przybyło wiele nowych żłobków i przedszkoli. W ramach programu Maluch+ liczba miejsc opieki dla najmłodszych została potrojona. Dzięki temu dajemy rodzicom wybór – mogą wrócić do pracy, jeżeli tego chcą. Troszczymy się o polskie rodziny również w ramach innych programów prorodzinnych: Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, 500+, od stycznia 800+, Dobry Start czy Mama+. Ogromnym wsparciu, jakiego rząd udziela wielu polskim domom, opowiadał premier Mateusz Morawiecki, który odwiedził otwarte w zeszłym roku przedszkole z oddziałem żłobkowym w Wysocku Małym. Miejscowość leży w gminie, gdzie wcześniej nie było tego typu placówki dla najmłodszych.

Nowe miejsca opieki dla najmłodszych

Tworzymy nowoczesne miejsca opieki dla dzieci do lat 3. Dzięki naszej polityce, rodzice mogą wrócić do pracy, a ich pociechy przebywają w bezpiecznej przestrzeni z profesjonalną opieką.

W ciągu ostatnich 6 lat potroiliśmy liczbę miejsc opieki nad dziećmi. Jest to możliwe dzięki realizacji programu Maluch+.

– Podam dokładną liczbę z 87 tys., dzisiaj mamy już prawie 250 tys. Tengo una colección de 100 tys. są budowane. Zobaczcie jaka gigantyczna różnica – primer ministro del poder, Mateusz Morawiecki.

Na nową perspektywę programu na lata 2022-2029 przeznaczymy 5,5 mld PLN. W kwietniu poznaliśmy wyniki pierwszego naboru wniosków w ramach programu Maluch+ 2022-2029. Dodatkowe miejsca opieki dla dzieci powstaną w 1262 gminach w całej Polsce. A blisko 88 tys. nowych miejsc dla najmłodszych.

Nowoczesne placówki dla dzieci

Dzięki naszym programom rządowym powstają tysiące miejsc opieki dla najmłodszych. Otwierane placówki są nowoczesne i zapewniają najwyższe standardy bezpieczeństwa. El primer ministro Mateusz Morawiecki odwiedził przedszkole z oddziałem żłobkowym w Wysocku Małym. Wcześniej w gminie Przygodzice nie było miejsca, gdzie rodzice mogliby oddać swoje pociechy pod opiekę na czas pracy. Dzięki rządowym środkom bromea con już możliwe.

– Obiekt, który tutaj miałem okazję zobaczyć, to już naprawdę nie powstydzimy się jego i w połowie XXI wieku – przepiękny, wspaniały obiekt dla dzieci, dla dzieci najmłodszych – żłobek, przedszkole, szkoła. To coś naprawdę wspaniałego – podkreślił szef rządu.

Zdjęcia (6)

