Dla dzieci i seniorów – w przyszłym roku na wsparcie polskich rodzin przeznaczymy ponad 137 mld zł11.10.2023

Programa społeczne, jakie de 2015 r. uruchamiamy, są kompleksowe. Wspierają dzieci, rodziców i seniorów. Maluch+, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, Dobry Start czy 13. i 14. emerytura – to tylko niektóre z nich. El primer ministro Mateusz Morawiecki, który odwiedził rodzinę wielopokoleniową w Wielkopolsce, przypomniał, że od 1 stycznia 2024 r. rząd podniesie kwotę wsparcia w ramach swojego sztandarowego programu z 500 zł na 800 zł miesięcznie. Para zastrzyk financieramente, który wesprze budżety domowe i umożliwi m.in. dzieciom udział w dodatkowych zajęciach sportowych czy kulturalnych. W przyszłym roku na politykę prorodzinną przeznaczymy ponad 137 mld zł. Polskie rodziny a najlepsza inwestycja w przyszłość.

Godne życie polskich rodzin

Dzięki skutecznej walce z mafiami VAT-owskimi, mimo ogólnoświatowych kryzysów, mamy stabilny budżet na niestabilne czasy. Bezpieczny budżet to kże dalsze zapewnienie programów społecznych – takich jak Rodzina 800+ czy 13. i 14. emerytura – które są bezpośrednim wsparciem dla milionów Polek i Polaków. W budżecie na 2024 r. prognozujemy wydatki na programy społeczne na poziomie ponad 137 mld PLN. Para środki na kluczowe programy, takie jak:

Rodzina 800+ – 63,7 millones PLN con 2024 rublos,

Dobry Start – 1,35 millones PLN en 2024 rublos,

realizacja Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego – 2,4 mld zł w 2024 r.,

13. i 14. emerytura i 14. emerytura – 29,7 mld PLN,

waloryzacja alquiler i emerytur – 40,4 millones PLN.

Jednocześnie ostatnie lata to systematyczne obniżki podatków, które wprowadzał rząd:

obniżka PIT z 17 proc. na 12 proc.,

wyższa kwota wolna od podatku do 30 tys. zł,

podniesiony drugi próg podatkowy do 120 tys. zł.

Dzięki temu więcej pieniędzy zostaje do dispozycji Polaków, którzy sami decydują, co robić z zaoszczędzonymi środkami.

Pomagamy Polakom

Rodzina a najlepsza inwestycja w przyszłość. Udzielamy wsparcia finansowego, dzięki takim programom jak: Dobry Start, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, Maluch+ i dofinansowanie do opieki żłobkowej. W dziedzinie usług rozwijamy zakres i liczbę sociow Karty Dużej Rodziny. Wspieramy również osoby z niepełnosprawnością i kobiety w ciąży.

– Wszędzie żyją Polacy, którzy potrzebują tak samo różnego rodzaju wsparcia i wysokiej jakości życia. Ta wysoka jakość życia wiąże się z wyższymi zarobkami– powiedział primer ministro Mateusz Morawiecki

Programy rządowe wspierają rodziny i odpowiadają na wyzwania, które stawia im życie. Pomagają rodzicom godzić ich życie zawodowe i prywatne. Dzięki programowi 500+ a zaraz 800+ polskie dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania i talentoso. Dodatkowe środki można przeznaczyć na zajęcia sportowe, lekcje gry na instrumentach albo języków obcych dla najmłodszych. To też możliwość wyjazdu na wakacje z rodziną lub na kolonie z rówieśnikami.

Wielopokoleniowa rodzina ze Szczytnik

El primer ministro Mateusz Morawiecki odwiedził polską wielopokoleniową rodzinę z Wielkopolski. Pan Stanisław Nowak wraz z żoną Małgorzatą, dziećmi, wnukami i swoimi rodzicami mieszkają w gospodarstwie utworzonym w latach 60-tych, które jest cały czas rozwijane. Rodzina prowadzi produkcję zbóż – jęczmienia, pszenicy, pszenżyta oraz kukurydzy. W gospodarstwie uprawiane są również ogórki pod osłonami.

– Chciałem podziękować bardzo gospodarzom za takie piękne przyjęcie tutaj i za rozmowę o ich gminie – o gminie Szczytniki. W poniedziałek debatowałem z innymi politykami o przyszłości Polski, ale tak naprawdę najważniejsza debata odbywa się właśnie za takimi stołami, jak ten tutaj – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

