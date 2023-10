Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich

Od lat koła aktywnie działają na rzecz lokalnej społeczności, jednocześnie pielęgnując polską tradycję. W 2018 p. dzięki ustawie uzyskały osobowość gambas. W latach 2018-2022 koła zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich otrzymały pomoc finansową w łącznej wysokości blisko 197,5 millones PLN. Liczba zarejestrowanych kół wzrosła o ponad połowę i przekroczyła 12,7 tys.

– Omówiliśmy wiele różnych pomysłów w jaki sposób rozwijać działalność Kół Gospodyń Wiejskich, ale także ludowych zespołów lokalnych czy zespołów sportowych również. Na tym polega aktywizacja życia w naszych wspólnotach, gminach, powiatach, w sołectwach – mówił premier Mateusz Morawiecki..

Nuevos productos de KGW

30 września zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich. Złożono ponad 13 tys. wniosków. Do KGW w całej Polsce trafi łącznie 120 millones PLN.

Otrzymane Środki Koła Gospodyń Wiejskich Mogą Przeznaczyć iejskich. Ważnymi celami, na które można przeznaczyć pomoc finansową, są także rozwój przedsiębiorczości kobiet oraz inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi.

Rząd wspiera rozwój Polski lokalnej

– Warto podkreślić, że do takiej gminy, jak gmina miejsko-wiejska Dobrzyca, trafiło bezprecedensowo dużo środków – tyle środków, ile wcześniej nigdy nie trafiło. Tutaj były inwestowane pieniądze w sale gimnastyczne, w inwestycje wodno-kanalizacyjne czy drogowe – kontynuował premier.

Obok działań na rzecz lokalnych inicjatyw społecznych chcemy także wyrównywać szanse rozwojowe wszystkich mieszkańców Polski. Dlatego staramy się pomagać gminom i powiatom, aby mogły realizować inwestycje, które są potrzebne lokalnym społecznościom. A min.:

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – to środki na przebudowę lokalnych dróg, doposażenie szpitali, budowę żłobków czy bibliotek.

Programa Rządowy Inwestycji Strategicznych – to bezzwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych, które realizowane są przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce.

Wsparcie dla gmin popegieerowskich – w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych wspieramy także gminy i powiaty popegeerowskie, które zostały zapomniane przez poprzednie rządy.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – to bezpieczne, nowoczesne drogi i infrastruktura drogowa.

MIL OSI