Polskie firmy a dobro narodowe

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL w Kaliszu jest zakładem z historią, która jest powiązana z naszą polską walką o wolność i demokrację. El primer ministro Mateusz Morawiecki podkreślił jakie dziedzictwo niesie ze sobą firma i pokolenia jej pracowników.

– Wszystkim działaczom “Solidarności” tamtego czasu, stanu wojennego i późniejszym, właśnie WSK PZL Kalisz pięknie walczył wtedy o polską wolność z komunistami. Dziękuję bardzo za tamtą solidarność – powiedział szef rządu na spotkaniu z pracownikami i kierownictwem firmy.

Historia i dziedzictwo polskich zakładów pracy to także fundament do wspierania ich rozwoju. Są one pracodawcami dla swoich regionów, a także ważnym ogniwem polskiej gospodarki.

Dalsze inwestycje zamiast wyprzedaży w obce ręce

Inwestujemy w polskie firmy i wspieramy przedsiębiorców w rozwoju, a także oferujemy im pomoc w trudnościach. Nie pozwalamy na wyprzedaż polskiego majątku, która doprowadziłaby do utraty kontroli nad polskimi firmami – w szczególności firmami Strategicznymi dla bezpieczeństwa Polski.

– Troszczymy się o zakłady przemysłowe. Chcemy, żeby kapitał pozwalał na budowę nowych linii produkcyjnych, nowych linii technologicznych – to jest najważniejsze dla polskiego przemysłu, a potem już jestem spokojny, bo ta jakość i poziom pracy, o którym tutaj mi powiedziano to jest co ś, co naprawdę buduje dobrą perspektywę na przyszłość – podkreślił primer ministro Mateusz Morawiecki.

Kontynuacja polityki inwestycji w polskie firmy pozwoli na ich dalszy rozwój. Szef rządu zapowiedział, że możliwe będą dalsze inwestycje w WSK PZL Kalisz. Umożliwią one rozbudowę linii produkcyjnych dla sprzętu wojskowego dla naszej armii. To właśnie polityka inwestycji w polską gospodarkę napędza jejdynamiczny wzrost i gwarantuje coraz wyższe wynagrodzenia i stabilne miejsca pracy.

– Polski przemysł jako jeden z nielicznych przemysłów na całym świecie wrócił do wielkości produkcji, przekroczył wielkość produkcji sprzed czasów pandemii. A są dane Oxford Economics – zaznaczył szef rządu w kwestii rozwoju polskich firm. – A o to chodzi w naszym rozwoju, żeby korzystać z polskich talentotów, z tego, co tutaj udało się wspaniale zbudować, tu w Kaliszu. Będziemy to robić w całej Polsce – dodał.

