Четыре компании получили от города льготные инвесткредиты

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства одобрил льготные инвестиционные кредиты производителям кабельной продукции, медизделий и лекарственных препаратов. Общая сумма поддержки превысила один миллиард рублей. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Столица оказывает существенную поддержку промпредприятиям города, в том числе финансовую. Так, город одобрил льготные инвесткредиты на общую сумму более одного миллиарда рублей четырем производителям кабелей, медизделий, лекарственных препаратов и другой продукции. С марта 2022 года, когда город начал предоставление льготных инвестиционных кредитов, предприятия приобрели более 180 единиц крупного промышленного оборудования и организовали свыше 10 тысяч рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Ставка по льготным инвесткредитам составляет три процента годовых, а размер помощи может достигать до трех миллиардов рублей. В рамках этого инструмента поддержки предприятиям компенсируют часть процентов.

«Льготные инвесткредиты получают производители лекарств, продуктов питания, стройматериалов, автокомпонентов, а также компании сферы переработки отходов и других важных для горожан отраслей. На полученные средства они приобретают оборудование или права на результаты интеллектуальной деятельности. Также средства могут направить на создание или реконструкцию промышленной инфраструктуры», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Например, в январе этого года фармацевтическая компания открыла первую линию по производству твердых лекарственных форм. Завод сможет обеспечить 80 процентов потребности России в препаратах для онкобольных.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

