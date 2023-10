Центры госуслуг Москвы победили в двух номинациях всероссийского конкурса

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На VII Всероссийском форуме центров госуслуг «Мои документы», который прошел 6 октября в Рязани, подвели итоги Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России». Центры госуслуг Москвы победили в двух номинациях: «Лучший универсальный специалист МФЦ» и «Крупная региональная сеть МФЦ». Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«За 12 лет “Мои документы” проделали огромный путь: открыли 137 центров госуслуг в каждом районе, создали большую команду профессионалов, которая сейчас является образцом для всех городских структур. Сегодня “Мои документы” по-прежнему расширяют свои возможности за пределами офисов. Сотрудники центров госуслуг обладают умением с первых слов расположить к себе человека, найти к нему индивидуальный подход. Мы рады, что команда офисов “Мои документы” одержала победу в двух номинациях Всероссийского конкурса “Лучший многофункциональный центр России”. Приятно, что наши успехи и достижения уже традиционно отмечают на федеральном уровне», — рассказала Анастасия Ракова.

По итогам конкурса Ирина Копотилова, сотрудница флагманского офиса «Мои документы» Юго-Западного административного округа, получила награду в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ». А флагманский офис «Мои документы» Северо-Западного административного округа, центры госуслуг районов Коньково, Лефортово, Марьино и Отрадное победили в категории «Крупная региональная сеть МФЦ».

Ежегодный форум центров госуслуг «Мои документы» проводится с 2015 года для обмена опытом в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг, демонстрации лучших региональных практик и действующих инструментов, которые могут получить распространение в регионах России.

Искренний сервис и чистосердечная забота: как развивалась сеть столичных центров госуслуг

