Финансовые новости: О предварительных торговых параметрах старта торгов обыкновенными акциями ПАО Группа Астра (ASTR)

В связи с принятием решения о включении с 13 октября 2023 года обыкновенных акций Публичного акционерного общества Группы Астра, регистрационный номер выпуска – 1-01-01286-G от 16.04.2021, в раздел “Второй уровень” Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, Московская биржа сообщает о предварительных параметрах проведения торгов, которые будут действовать в случае принятия решения о начале организованных торгов указанными ценными бумагами:

· Торговый код ASTR

· ISIN RU000A106T36

Бумага будет допущена к торгам на основной торговой сессии с расчетами в рублях:

· в Режиме основных торгов Т+ (“Стакан Т+1”, TQBR): 1 лот = 1 обыкновенная акция, минимальный шаг цены 0.05 руб.

· в Режимах торгов “РПС” (PSEQ) / “РПС с ЦК” (PTEQ): 1 лот = 1 обыкновенная акция, минимальный шаг цены 0.05 руб.

Ожидается, что указанные акции будут доступны для совершения операций неквалифицированным инвесторам.

Обращаем внимание участников рынка, что указанные параметры являются предварительными.



