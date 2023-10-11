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Финансовые новости: О предварительных торговых параметрах старта торгов обыкновенными акциями ПАО Группа Астра (ASTR)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В связи с принятием решения о включении с 13 октября 2023 года обыкновенных акций Публичного акционерного общества Группы Астра, регистрационный номер выпуска – 1-01-01286-G от 16.04.2021, в раздел “Второй уровень” Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, Московская биржа сообщает о предварительных параметрах проведения торгов, которые будут действовать в случае принятия решения о начале организованных торгов указанными ценными бумагами:
· Торговый код ASTR
· ISIN RU000A106T36

Бумага будет допущена к торгам на основной торговой сессии с расчетами в рублях:

· в Режиме основных торгов Т+ (“Стакан Т+1”, TQBR): 1 лот = 1 обыкновенная акция, минимальный шаг цены 0.05 руб.
· в Режимах торгов “РПС” (PSEQ) / “РПС с ЦК” (PTEQ): 1 лот = 1 обыкновенная акция, минимальный шаг цены 0.05 руб.

Ожидается, что указанные акции будут доступны для совершения операций неквалифицированным инвесторам.

Обращаем внимание участников рынка, что указанные параметры являются предварительными.

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