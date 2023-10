Финансовые новости: Клиентам Финуслуг доступна идентификация на платформе через Alfa ID

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Платформа Финуслуги для удобства клиентов подключила возможность полной делегированной идентификации клиентов с помощью сервиса Alfa ID.

Клиенты Альфа-Банка с помощью Alfa ID могут подтвердить свои документы в личном кабинете в несколько кликов, функционал доступен как в личном кабинете на сайте, так и в приложении Финуслуги. Пользователю достаточно лишь выбрать опцию “Войти через Альфа ID”.

Полная идентификация по документам позволяет получить быстрый доступ ко всему ассортименту продуктов сайта Финуслуг: выбирать и открывать банковские вклады онлайн в режиме 24/7, брать кредиты наличными, приобретать полисы ОСАГО, ипотечного страхования, а также народные облигации российских регионов и не только.

Игорь Алутин, управляющий директор проекта Финуслуги Московской биржи:

“Мы стремимся сделать Финуслуги площадкой первого выбора по подбору и оформлению финансовых и страховых продуктов, поэтому нам важно обеспечить пользователям самый быстрый, бесшовный и безопасный путь входа на платформу. Благодаря новому механизму идентификации клиенты Альфа-Банка получают доступ к специальным предложениям на Финуслугах буквально за пару кликов”.

Ранее, чтобы стать подтвержденным (верифицированным) пользователем Финуслуг, необходимо было пройти авторизацию через “Госуслуги” и встретиться с представителем платформы для идентификации по паспорту. Также уже реализована возможность идентифицироваться через Tinkoff ID.



+7 (495) 363-3232

