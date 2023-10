Сотрудники НГУ стали победителями финала пятого конкурса «Лидеры России» в Сибирском федеральном округе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В Новосибирске завершился окружной финал пятого сезона конкурса управленцев «Лидеры России». Среди победителей – трое сотрудников Новосибирского государственного университета: заместитель директора Специализированного учебно-научного центра НГУ по учебной работе Ольга Петровская, заместитель директора Математического центра в Академгородке, к.ф.-м.н., доцент кафедры дискретной математики и информатики Механико-математического факультета и СУНЦ НГУ Сергей Оспичев и младший научный сотрудник, старший преподаватель и аналитик Математического центра в Академгородке Алексей Захаров.

На участие в конкурсе «Лидеры России» поступило почти 14 тысяч заявок из всех регионов Сибирского федерального округа, 253 лучших управленца соревновались в окружном финале.

Конкурсные испытания проходили 7 и 8 октября. Эксперты оценивали компетенции финалистов в роли организатора, лидера команды, проводника изменений, стратега, реформатора и коммуникатора. По итогам работы все участники получили персональные рекомендации по дальнейшему развитию.

Победителями стали 28 финалистов, 112 из них — жители Новосибирской области: предприниматели, госслужащие, управленцы в сфере образования, банковского дела, производства, здравоохранения, аналитики и исследований, управления персоналом и стратегического менеджмента.

Торжественное награждение победителей окружного финала проходило в Новосибирском театре оперы и балета. Они получили право принять участие в юбилейном суперфинале в 2024 году. После этого все финалисты, независимо от того, окажутся ли они победителями финальных испытаний или нет, станут обладателями образовательного гранта в размере миллиона рублей и получат возможность поработать с наставниками из числа ведущих управленцев России.

Ольга Петровская:

— Для меня было важно, что этот конкурс направлен на выявление лидерских качеств и на обратную связь. Для меня было очень важно получить оценку со стороны: каким образом я выгляжу как руководитель и как член команды, насколько удачно умею справляться со стрессовыми ситуациями и нестандартными заданиями. Важно было завести новый круг знакомств и коммуникаций, потому что в конкурсе принимают участие люди, занимающие лидерские позиции по всему СФО, — ректоры институтов, директора заводов, руководители учреждений госсектора. Мне было очень интересно пообщаться с ними, узнать, какие у них имеются проблемы, задачи и достижения. Хотелось найти точки взаимодействия образовательной сферы и сферы их компетенций.

Мы познакомились с представителями сферы образования из других городов СФО, обменялись контактами, я с удовольствием предложила своим новым знакомым принять участие в мероприятиях, которые проходят на базе СУНЦ НГУ, с радостью приглашала всех познакомиться с нашей физматшколой и привезти к нам своих детей, чтобы они увидели, какими образовательными возможностями мы обладаем и задумались о поступлении в наше учебное заведение.

Победа в окружном финале дала мне уверенность в своих силах и правильности в принятии решений. Для меня это очень важно, потому что в управленческой сфере я работаю не так давно.

Сергей Оспичев:

— Я впервые участвую в таком конкурсе, узнал о нем от коллег и сразу решил — обязательно подам заявку! Поскольку я работаю в Математическом центре в Академгородке, моя цель — продвигать прикладную математику. Мы делаем исследования по заказу учреждений и организаций по разным математическим направлениям. Так что главной целью моего участия в окружном конкурсе «Лидеры России» было встретиться с управленцами предприятий и организаций, занятых в разных сферах деятельности, и рассказать им о нашем Математическом центре. Возможно, найти новые перспективы партнерства. Эта цель была достигнута — я обменялся контактами со многими участниками из разных регионов СФО, и теперь надеюсь продвинуть наш Математический центр на всероссийский уровень. Думаю, это вполне получится после моего участия в суперфинале.

Алексей Захаров:

— Своим участием в этом конкурсе я хотел доказать самому себе, что являюсь состоявшимся специалистом и руководителем, и что я действительно многое могу. А еще хотелось посмотреть на тех людей, которые работают в той же сфере, что и я сам, познакомиться с ними, наладить контакты. Этот результат достигнут мною в полном объеме, на все сто процентов. Я убедился, что действую правильно и принимаю верные решения. Сложнее и волнительнее всего было получать награду за победу в конкурсе. А в остальном… Просто надо было быть самим собой, об этом нам много раз говорили организаторы.

Победа в этом конкурсе стала для меня большой неожиданностью. Мне казалось, что на конкурсе собралось множество участников, более достойных, компетентных и вовлеченных в управленческую деятельность, нежели я. При этом оценить свои собственные действия и качества, остановиться, подумать и порефлексировать у меня просто не было времени. Я видел лишь внешнюю картину событий. Но компетентное жюри сделало свой выбор. Теперь собираюсь поехать на суперфинал. Хочется посмотреть на самых профессиональных управленцев России, узнать, как они действуют и мыслят. Уверен, что в Москве меня ожидает много интересных активностей и важных знакомств.

Справка: Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации. Он является флагманским проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.

По итогам всех окружных финалов определятся 300 суперфиналистов пятого сезона. Имена победителей юбилейного конкурса управленцев «Лидеры России» станут известны в 2024 году.

