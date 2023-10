Собянин рассказал о строительстве дублера Калужского шоссе и логистического комплекса в ТиНАО

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Важным элементом транспортного каркаса ТиНАО станет строящийся дублер Калужского шоссе длиной около 23 километров (по прямой), который пройдет между Калужским и Киевским шоссе — от будущей станции метро «Тютчевская» в районе МКАД (поселение Мосрентген) до города Троицка.

«Эта дорога позволит разгрузить Калужское шоссе и собрать вместе микрорайоны, которые сейчас строятся, а также места приложения рабочего труда. Два километра трасс уже введено. Сейчас идет строительство около 10 километров», — отметил Сергей Собянин во время осмотра дублера.

На основном участке трассы с двумя полосами движения в каждом направлении будет возведено шесть искусственных сооружений.

Новая дорога улучшит транспортное обслуживание свыше 260 тысяч человек — жителей поселений Мосрентген, Сосенского (жилой комплекс «Испанские кварталы», деревни Николо-Хованское, Прокшино, Летово), Филимонковского, Десеновского (деревня Пенино) и города Троицка.

Будет обеспечен удобный подъезд к станциям метро «Прокшино» Сокольнической линии, «Корниловская» и «Тютчевская» Троицкой линии, Хованскому кладбищу и другим важным городским объектам.

По предварительной оценке, благодаря вводу дублера Калужского шоссе перепробег автотранспорта сократится до 5,2 километра, а время в пути станет меньше на 10 минут. Калужское шоссе разгрузится до 10 процентов, улица Старые Сосенки — до восьми.

В утренний час пик время в пути сократится на участках Калужского шоссе от шоссе Ракитки до Филатовского шоссе до 15 процентов, улицы Старые Сосенки от улицы Летовского Ополчения до Калужского шоссе — до 17 процентов, Филимонковского шоссе от шоссе Ракитки до Филатовского шоссе — до девяти.

Строительство дублера Калужского шоссе разделено на несколько этапов. В 2021–2022 годах было открыто два участка общей длиной два километра: от Николо-Хованской улицы до автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и улично-дорожная сеть в поселении Мосрентген.

Дублер Киевского и Калужского шоссе: открылось движение по первому участку автодороги Марьино — Саларьево

В настоящее время ведется строительство еще двух участков общей протяженностью 11,7 километра: от автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе до автодороги Середнево — Марьино — Десна, а также от будущей станции метро «Тютчевская» до Проектируемого проезда № 7502.

В их составе возводятся четыре искусственных сооружения: мост через реку Сосенку (33 метра), путепровод вблизи садового некоммерческого товарищества «Родник» (100 метров), тоннель на пересечении с автодорогой М-3 «Украина» — деревня Сосенки — деревня Ямонтово (100 метров) и тоннель на пересечении с автодорогой М-3 «Украина» до трассы А-101 Москва — Малоярославец — Рославль (Калужское шоссе) через деревни Середнево, Марьино, Десна.

Для снижения уровня шума вдоль основного хода магистрали установят защитные экраны протяженностью 3,5 километра. В рамках благоустройства прилегающей территории разобьют 19 гектаров газонов и высадят около 20,5 тысячи деревьев и кустарников.

Предусмотрено также переустройство 185 километров инженерных коммуникаций и строительство двух очистных сооружений. Завершить работы планируется в 2024 году.

Помимо этого, ведется проектирование еще двух участков общей протяженностью 10,7 километра (в том числе два моста) — от Николо-Хованской улицы до улицы Адмирала Корнилова и от трассы Середнево — Марьино — Десна до автодороги Боровское шоссе — деревня Ботаково (с выходом к городу Троицку).

На данный момент общая строительная готовность дублера Калужского шоссе составляет 45 процентов.

Логистический комплекс в Новых Ватутинках

Строительство инновационного логистического комплекса Ozon в микрорайоне Десна Новых Ватутинок началось в июне 2023 года и ведется за счет внебюджетных средств. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит более 16,5 миллиарда рублей.

«Строится крупный логистический центр, который будет обеспечивать онлайн-торговлю, своевременную доставку товаров для москвичей и жителей Подмосковья», — сказал Сергей Собянин во время осмотра строящегося комплекса.

В результате будет создан фулфилмент-центр площадью свыше 141 тысячи квадратных метров — высокотехнологичный логистический хаб, оснащенный современным оборудованием подбора, внутрискладского перемещения и сортировки товаров, которое обеспечивает высокий уровень сервиса для покупателей и безопасности для сотрудников.

Именно отсюда заказ, сделанный на сайте, начнет свой путь к покупателю — здесь его соберут, упакуют, определят адрес и способ доставки и отправят. В логистическом комплексе будет создано до семи тысяч рабочих мест.

Производственные мощности комплекса будут рассчитаны на обработку более миллиона заказов и хранение свыше 36 миллионов единиц товаров ежедневно. В числе уникальных особенностей:

— непрерывный цикл производственного процесса — режим 24/7 круглогодично;

— оперативность — быстрая обработка заказов и выполнение складских операций для удовлетворения потребностей клиентов точно в срок;

— полная автоматизация перемещения и сортировки заказов;

— индивидуальный подход — каждый товар обрабатывается в соответствии с требованиями и особенностями заказа;

— многоступенчатый контроль качества товаров;

— сервис описания товара.

Расположение нового логистического хаба на Калужском шоссе недалеко от МКАД позволит быстрее доставлять товары покупателям.

В настоящее время возводится каркас здания. Строительная готовность объекта составляет 35 процентов. Начать операционную деятельность логистический комплекс Ozon должен до конца 2024 года.

«Это крупнейший логистический центр в Москве, в Новой Москве. Он будет обеспечивать Москву, все Подмосковье и соседние области. Площадь — около 140 тысяч квадратных метров», — рассказал управляющий директор компании «Озон» Сергей Беляков.

По его словам, новый центр будет не просто складом, а современной логистической фабрикой. Его оснастят высокотехнологичным оборудованием: сортировочными лентами, системами считывания информации, которые позволяют очень быстро обрабатывать заказы и доставлять их клиентам. В комплексе смогут работать около семи тысяч человек. Ввести его в эксплуатацию планируют в конце 2024 года.

«У нас двукратными темпами растет количество предпринимателей Москвы и Новой Москвы, которые через нас торгуют. Покупателей более шести миллионов, если брать весь Московский регион. Они очень нуждаются в быстрой доставке в соответствии с графиком. Поэтому потребность в таких больших логистических центрах очень высокая», — отметил Сергей Беляков.

Продолжается также реализация проекта комплексного развития Новых Ватутинок, финансируемого за счет внебюджетных средств. На территории площадью 464 гектара, расположенной в непосредственной близости от будущего комплекса, предусмотрено строительство свыше 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости, включая более 3,6 миллиона квадратных метров жилья и 900 тысяч квадратных метров нежилой застройки (промышленные, инженерные, социальные и прочие объекты). Будут созданы комфортные условия для проживания 70 тысяч человек, появится около 50 тысяч рабочих мест.

На данный момент возведено более 1,3 миллиона квадратных метров жилья, а также три школы на 3850 учеников, пять детских садов на 1410 малышей и поликлиника на 550 посещений в смену. Сегодня в Новых Ватутинках проживают около 24 тысяч человек. Здесь создано более 8,5 тысячи рабочих мест.

