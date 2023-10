Собянин открыл в ТиНАО архивный комплекс с интеллектуальным управлением

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В поселении Вороновском завершилось строительство «Мосархива» — уникального роботизированного архивного комплекса столичного Главархива. На его открытии присутствовали Сергей Собянин и руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов.

«В Москве заработал самый современный и большой архив документов. Что он позволяет: во-первых, мы переместили из огромного количества помещений — учреждений образования, здравоохранения, государственных учреждений социальной защиты, — большой объем архива сюда и освободили помещение для их полнофункциональной работы. Это первое. Второе — здесь создана уникальная роботизированная система поиска и выдачи документов», — отметил Сергей Собянин.

Строительство уникального роботизированного архивного комплекса столичного Главархива — «Мосархива» в ТиНАО — завершено в июле 2023 года. Для его размещения был выделен земельный участок площадью около 10 гектаров в поселении Вороновском, на 64-м километре Варшавского шоссе. Финансирование проекта осуществлялось за счет Адресной инвестиционной программы Москвы.

«Москва сделала огромный шаг в развитии архивов. Вот этот комплекс, который создан благодаря Мэру и его команде, — это, пожалуй, лучший комплекс в Европе на сегодняшний день. Во многих странах я видел состояние архивов и хочу сказать, что такого уровня технологий практически нигде нет. Возможность сосредоточить фактически все документы временных сроков хранения из всех организаций и органов власти Москвы в одном месте — это экономия средств, что немаловажно в современной жизни», — рассказал Андрей Артизов, руководитель Федерального архивного агентства.

Новый пятиэтажный комплекс площадью около 70 тысяч квадратных метров и мощностью до 100 миллионов единиц хранения является крупнейшим в России государственным роботизированным архивом. За день он может обработать свыше двух тысяч обращений граждан и организаций, или 300 запросов в час. Здесь создано около 400 рабочих мест. Сотрудники рассказали Сергею Собянину о том, как устроен комплекс, и показали свои рабочие места.

Роботизированное архивохранилище занимает 56 тысяч квадратных метров — 80 процентов площади всего комплекса. Входы в него расположены на первом и втором этажах.

Кроме того, на первом этаже комплекса находятся зоны комфортного ожидания, загрузки и временного хранения документов, стойка информации, выставочная экспозиция, комнаты акклиматизации, обработки и утилизации документов. На втором этаже размешены экскурсионная зона, конференц-зал и переговорные комнаты, кабинеты администрации. Третий — пятый этажи занимают зоны сортировки, сканирования, серверные помещения, загрузочные подъемники и кабинеты специалистов-архивистов.

Интеллектуальная система управления «Мосархива» в ТиНАО основана на современных информационных технологиях, в числе которых роботизированная линия поиска, загрузки и выгрузки документов. В зоне хранения имеются спиральный, коробочный и палетный конвейеры, робот-манипулятор, кран с телескопическими вилами и современная транспортировочная система. Для максимальной сохранности материалов в хранилище поддерживается искусственный микроклимат с пониженным содержанием кислорода.

Архивохранилище состоит из 14 роботизированных модулей, в каждом из которых 38 тысяч стандартных палет для группового хранения девяти коробов. Перемещение палеты в межстеллажном канале обеспечивает кран-штабелер. Выбор короба на палете, его погрузку на коробочный конвейер и обратно осуществляет робот-манипулятор. Коробочный конвейер доставляет короб до спирального конвейера и забирает с него. Последний обеспечивает перемещение коробов с документами по этажам.

Новый комплекс «Мосархив» в ТиНАО полностью обеспечит потребность города в хранении документов, имеющих высокую социальную значимость, включая архивные документы учреждений здравоохранения, социальной защиты и образовательных организаций. На данный момент в комплекс перемещено уже 7,8 миллиона дел, в том числе более 800 тысяч бумажных медкарт из детских поликлиник столицы. Кроме того, частично освобождены помещения архивов больниц и взрослых поликлиник, включенных в городскую программу комплексной реконструкции. Освобождено также восемь тысяч квадратных метров помещений на первых этажах жилых домов, ранее приспособленных под хранение архивных документов.

Главное архивное управление Москвы

Помимо роботизированного комплекса «Мосархив» в ТиНАО в структуру столичного Главархива входят городской Центральный государственный архив и Объединенная дирекция по обеспечению деятельности государственных архивных учреждений города Москвы, расположенные на Профсоюзной улице (дом 80) в Обручевском районе.

В Главархиве Москвы хранится более 25 миллионов дел. Старейшие источники датируются концом XVII века, но большая их часть охватывает период с последней трети XVIII века по настоящее время. Фонды столичного Главархива включают документы действующих органов исполнительной власти, местного самоуправления и их предшественников, научно-техническую и проектную документацию, личные документы, в том числе переданные на хранение известными горожанами, внесшими большой вклад в науку, искусство, архитектуру и другие сферы общественной жизни, а также фото-, фоно-, кино- и видеодокументы.

Цифровизация и внедрение технологий искусственного интеллекта

Главархив Москвы ведет большую работу по переводу документов в цифровой формат, который осуществляется на специальных планетарных сканерах с оптической матрицей высокого разрешения. Приоритет отдается наиболее востребованным фондам, необходимым для генеалогических исследований. Особый интерес у горожан вызывают метрические книги церквей, по которым проводится поиск записей о родственниках, живших с 1772 по 1917 год в Москве и Московской губернии.

Сергея Собянин отметил, что в первую очередь ведется цифровизация исторических документов. Кроме того, для граждан создана очень удобная система выдачи информации об их родословной, а также документов об истории их семьи и предков, что пользуется большой популярностью. Этот комплекс даст совершенно другой уровень хранения, обработки и выдачи архивных документов.

В мае 2020-го был открыт виртуальный музей «Москва — с заботой об истории». В его основу легли переданные жителями столицы материалы, касающиеся событий Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, — более 15,5 тысячи документов и предметов. В онлайн-музее можно увидеть не только фотографии, документы и письма военных лет, но и объемные модели медалей и орденов, различные предметы того времени. На сайте также доступна хроника военных лет, анимированные схемы сражений, интерактивные карты и многое другое.

В декабре 2020 года появился онлайн-сервис «Моя семья», помогающий искать информацию о своих предках, которые жили в Москве и Московской губернии до 1917 года. Здесь представлены метрические книги, ревизские сказки и исповедные ведомости — более 10 миллионов страниц архивных документов. Сегодня аудитория ресурса превышает 10 миллионов человек.

«Интеллектуальная система управления архивом находит необходимый документ, предоставляет его службе доставки, и уже исполнитель, который непосредственно работает с заказом, получает его», — добавил Андрей Артизов.

С 2021 года реализуется проект «Московская фотолетопись», в рамках которого жители могут сдать на вечное хранение в столичный Главархив фотопленки с советского времени до 2000-х годов. К настоящему моменту число кадров на переданных фотопленках превысило восемь тысяч.

Летом 2022-го на базе Главархива Москвы начался эксперимент по внедрению технологий компьютерного зрения. Основой для обучения искусственного интеллекта послужил огромный архив оцифрованных документов по истории семьи — наиболее востребованный у горожан массив материалов. Главной задачей было научить нейросеть читать исторический рукописный текст и переводить его в современный машинописный вид. Алгоритм строился на основе системы оптического распознавания символов. Искусственный интеллект учитывает особенности почерка, узнает буквы дореформенного алфавита и понимает особую структуру архивных документов.

Итогом эксперимента в январе 2023 года стал запуск платформы, созданной при поддержке Правительства Москвы и компании «Яндекс», на которой с помощью нейросетей расшифровываются архивные записи со сложной орфографией XVIII — начала XX века. За считаные секунды искусственный интеллект находит в исторических документах упоминание любых слов. При этом сервис по чтению старинных рукописей доступен абсолютно бесплатно и уже стал эффективным помощником для двух миллионов исследователей. Так, компьютерное зрение позволяет провести генеалогические поиски и создать свое родословное древо даже тем, кто не обладает специальными навыками. Ресурс постоянно пополняется — каждый месяц в среднем на 150 тысяч страниц. На данный момент эффективность расшифровки составляет около 80 процентов, и она будет повышаться с появлением новых материалов.

Рассекречивание архивных документов

За последние пять лет Главархив Москвы рассекретил около 360 тысяч различных документов. Особое внимание уделяется материалам периода Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Рассекреченные документы отражают важные события в жизни Москвы и Московской области, включая мобилизацию населения в ряды Вооруженных сил, создание добровольческих воинских формирований и подготовку людских резервов для фронта, перестройку работы промышленности и транспорта, освоение массового выпуска широкой номенклатуры вооружения и боеприпасов, проведение эвакуации населения и материальных ценностей, развертывание сопротивления на временно оккупированной противником территории.

До 1990-х годов большинство партийных документов имело гриф секретности и доступ к ним был ограничен. Сейчас же горожане, чьи родные жили, работали и вступили в партию в Москве или Московской области, могут обратиться в архив для рассекречивания данных о своих предках.

Ведется работа по рассекречиванию документов и за более ранний период, в том числе составленных до 1917 года.

Онлайн-доступ к уникальным документам

На сайте Главархива Москвы создан специальный раздел «Уникальные документы». К примеру, здесь можно найти записи в метрических книгах, содержащие сведения о рождении и бракосочетании А.С. Пушкина, рождении М.Ю. Лермонтова, Ф.М. Достоевского, Н.И. Пирогова, С.М. Соловьева и Б.Л. Пастернака, браке А.П. Чехова и О.Л. Книппер, смерти Н.В. Гоголя и А.П. Чехова.

Опубликована проектная документация на 20 московских церквей и часовен, которые были утрачены в 1920–1930-х годах, а также материалы о грандиозных, но не реализованных проектах советского времени.

В разделе «Уникальные документы» сайта Главархива Москвы также можно увидеть:

— гравюры XVIII века, выполненные Жак-Филиппом Леба, Томмазо Пироли и Джованни Баттистой Пиранези, — из личного фонда архитектора Александра Власова, автора проектов Парка Горького, Крымского моста и спортивного комплекса «Лужники»;

— гербы 23 дворянских родов, представители которых в разное время управляли городом и губернией (среди них Голицыны, Салтыковы, Волконские, Ростопчины, Долгоруковы и другие);

— 12 негативов, выполненных в раритетной технике фотосъемки на стеклянные пластины и сохранившихся в единственном экземпляре, благодаря которым можно увидеть Москву такой, какой она была больше 100 лет назад;

— документы автомобильного завода «Москвич», в том числе чертежи первого в СССР легкового автомобиля, фотографии и графики испытаний, а также документы о победе советской команды автогонщиков в первых международных соревнованиях в 1971 году.

В октябре 2023-го начали реализовывать проект «Уникальные документы. Взгляд нового поколения», в рамках которого столичные школьники с восьмого по 11-й класс и учащиеся колледжей будут выявлять и исследовать личные документы известных студентов и преподавателей Московского императорского университета, после чего представят итоги своей работы в видеороликах. Часть материалов, отобранных участниками проекта, включат в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Москвы.

