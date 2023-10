Собянин: Движение поездов по Люблинско-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитриевской линии проводятся ремонтно- восстановительные работы после аварии с поездами. Движение запустят в ближайшие часы, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Сегодня в 10:30 на станции метро “Печатники” Люблинско-Дмитровской линии произошёл накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо, на состав, стоящий на станции. Среди пассажиров серьезно пострадавших нет, получил травму машинист поезда, медиками оказывается помощь», — отметил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Сергей Собянин подчеркнул, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь и поддержка.

Пассажиров временно просят пользоваться станциями Большой кольцевой и Замоскворецкой линий, МЦК, МЦД и другими маршрутами наземного транспорта. Мосгортранс запустил компенсационный маршрут КМ от «Дубровки» до станции «Люблино» с остановками у следующих станций: «Дубровка», «Кожуховская», «Печатники», «Волжская», «Люблино».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI