Собянин: Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии восстановлено

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На Люблинско-Дмитровской линии метро восстановили движение поездов. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Движение на Люблинско-Дмитровской линии полностью восстановлено и введено в график. Для проверки инфраструктуры сначала прошли два поезда без пассажиров, вся инфраструктура и подвижной состав прошли полную предварительную проверку», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Утром 11 октября на станции метро «Печатники» произошел накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо, на состав, стоящий на станции.

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