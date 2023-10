Смена сезонов: как хозяевам уберечь питомцев от осенних заболеваний

Source: MIL-OSI Russian Language News

Смена сезонов способствует снижению иммунитета питомцев. Холод, промозглая погода и повышенная влажность влияет на обострение хронических заболеваний и рост вирусных или грибковых инфекций. Поэтому хозяевам домашних животных следует проявить особое внимание к питомцам. Как защитить любимца от сезонных болезней, рассказали специалисты Кунцевской ветеринарной клиники.

Главное — сохранять тепло

Самые распространенные проблемы животных осенью — циститы и бронхиты. Владельцам следует тщательно подбирать длительность и условия прогулок, в том числе защищать собак от дождя и ветра с помощью одежды. Дома нужно убедиться в отсутствии сквозняков и обеспечить любимца теплой лежанкой или домиком. Переохлаждение может привести также к заболеваниям ушей, артритам, воспалению почек. Особенно уязвимы щенки и собаки маленьких пород.

«Также осенью возрастает количество регистрируемых случаев заболевания собак бордетеллезом, иначе его именуют “питомниковый кашель”. Если ваша собака начала кашлять, незамедлительно доставьте ее в клинику, где проведут исследования и назначат курс терапии. Помните, чем раньше начнется лечение, тем меньше вероятность развития осложнений», — предупреждает Людмила Якубова, терапевт Кунцевской ветеринарной клиники.

К счастью, большинство животных отлично переносят холод. Однако владельцам бесшерстных и гладкошерстных кошек и собак, а также собак декоративных и карликовых пород стоит позаботиться о дополнительном утеплении.

В плановом режиме

Осень не повод откладывать плановые операции и вакцинацию. Прививки следует делать по графику вне зависимости от сезона. В суперсервисе «Мой питомец» на портале mos.ru есть полезные памятки с графиками вакцинации.

Оперировать животное осенью лучше, чем летом, когда из-за жары повышается риск осложнений. Однако не стоит забывать надевать на прогулку специальную попону или комбинезон для защиты от загрязнений, а после улицы обрабатывать шов.

Проводить профилактику от гельминтов и эктопаразитов тоже следует в обычном режиме. Хозяевам стоит помнить, что клещи продолжают сохранять активность и обрабатывать питомца нужно до устойчивых морозов.

Защитить от депрессии или отправить в спячку

Специалисты не могут утверждать, что животные подвержены состоянию депрессии, но отмечают изменения в поведении, когда световой день сокращается.

«Питомцы менее активны и больше спят, и это — нормальное явление. Беспокоиться стоит, если появляется снижение аппетита, учащение мочеиспускания, повышенная жажда и другие симптомы. При них необходимо обратиться к врачу. У многих питомцев в осенний период усиливается линька, поэтому особое внимание стоит уделить животным с длинной шерстью. В этот период невычесанная выпавшая шерсть быстро сваливается в колтуны и вызывает дискомфорт у питомца», — отмечает Яна Савина, ветеринарный врач Кунцевской ветклиники.

На животных, которых не требуется выгуливать, например грызунов и декоративных рыбок, смена сезонов практически не влияет. А вот сухопутные черепахи нуждаются в особом внимании владельцев. В природе они впадают в спячку с наступлением холодов. Им необходимо создать специальные условия, чтобы не нарушать привычный режим. Как это сделать правильно, подскажет герпетолог.

В столице работает 26 государственных ветеринарных клиник. Записать питомца к специалисту можно на портале mos.ru, в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва» или по телефону: +7 495 612-04-25.

