Сергей Собянин: В 2024 году продолжим модернизацию здравоохранения Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Крупнейшей городской программой останется «Столичное здравоохранение». Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

«Крупнейшей городской программой останется “Столичное здравоохранение” — бесплатные лекарства, профилактика заболеваний, высокотехнологичная медицинская помощь, реконструкция и строительство больниц и поликлиник и многое другое для поддержания здоровья и хорошего самочувствия москвичей», — отметил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Расходы бюджета по ней составят 593,2 миллиарда рублей, с учетом средств ОМС — 1015,6 миллиарда рублей (плюс 12,9 процента).

В 2024–2026 годах продолжится реализация масштабной программы модернизации инфраструктуры московского здравоохранения. В частности, до конца 2025-го планируется завершить реализацию второго этапа крупнейшей городской программы модернизации амбулаторного звена. Это позволит внедрить новый московский стандарт во всех поликлиниках столицы.

Модернизация медучреждений

В обновленных поликлиниках формируется комфортная и дружелюбная среда для оказания медицинской помощи. Предусмотрены продуманная планировка помещений, современный дизайн, высокотехнологичное оборудование, необходимые специалисты.

В стационарном звене завершат создание сети флагманских центров экстренной медицинской помощи на базе шести крупнейших городских больниц — Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, городских клинических больниц имени С.П. Боткина, № 15 имени О.М. Филатова, имени В.М. Буянова, имени В.В. Вересаева и № 1 имени Н.И. Пирогова. Каждый флагман — это полноценная больница с приемным и диагностическим отделениями, операционными, реанимацией, оснащенная современным оборудованием.

В рамках второго этапа модернизации столичной службы экстренной помощи запланирована реконструкция 22 приемных отделений городских стационаров по тем же принципам, что и во флагманских центрах. В результате в них появятся единое многофункциональное пространство, удобная навигация, комфортные зоны ожидания, а помощь будут оказывать по принципу «врач к пациенту».

В Москве открыли новую образовательную программу для терапевтов флагманских центров больниц

Строительство новых корпусов

В городе запланирован ввод в эксплуатацию нового комплекса детской городской клинической больницы святого Владимира, травматолого-ортопедического корпуса городской клинической больницы № 31 имени академика Г.М. Савельевой и новых корпусов в ряде других стационаров Москвы.

Кроме того, начнется строительство стационарных комплексов Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, городских клинических больниц имени В.П. Демихова и № 52, детской городской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова.

Запланировано и завершение обновления онкологической службы. В 2024 году откроется корпус лучевой терапии в Московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка», в 2025-м — новые корпуса Московской городской онкологической больницы № 62 в инновационном центре «Сколково» с полным спектром диагностических и лечебных возможностей.

Высокотехнологичная медпомощь

Расходы на оказание высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств бюджета города в 2024 году составят 14,5 миллиарда рублей, а с учетом средств ОМС — более 34 миллиардов рублей. Высокотехнологичная помощь москвичам будет оказываться по всем профилям, включая сердечно-сосудистую хирургию, травматологию и ортопедию, онкологию. Продолжится развитие инновационных методов лечения, среди которых проведение операций с использованием робототехники, аппарата «Гамма-нож», трансплантации костного мозга.

Эра технологий. Врачи рассказали о новых стандартах в столичном здравоохранении

Обеспечение льготными лекарствами

Более 55 миллиардов рублей предусмотрено в 2024 году на обеспечение москвичей бесплатными или льготными лекарствами, медицинскими изделиями и специализированным лечебным питанием. Граждане, страдающие онкологическими, сердечно-сосудистыми, редкими и угрожающими жизни (орфанными) заболеваниями, диабетом, бронхиальной астмой и другими болезнями, будут получать самые современные и эффективные препараты.

Единая цифровая платформа

На развитие единой цифровой платформы здравоохранения в проекте бюджета на 2024 год предусмотрено 5,8 миллиарда рублей. Средства направят на развитие цифровой медицины, внедрение искусственного интеллекта, расширение функций записи к врачам и другого функционала, который облегчает работу специалистов и повышает комфорт получения помощи, а также на обеспечение использования сервисов анализа медицинских изображений.

Нейросети научились находить внутричерепные новообразования на МРТ головного мозгаПравительство Москвы одобрило проект бюджета на 2024–26 годы — Собянин

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI