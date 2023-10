Сергей Собянин: Бюджет Москвы сохранит свою социальную направленность

Source: MIL-OSI Russian Language News

Правительство столицы одобрило проект закона «О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». Он обеспечивает выполнение действующих социальных обязательств перед москвичами и увеличение их поддержки.

«Будут увеличены пособия и выплаты гражданам старшего поколения, семьям с детьми, инвалидам. Минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 24 500 рублей в месяц», — написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В следующем году ассигнования на социальную поддержку, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия составят половину расходов городского бюджета, или 2,5 триллиона рублей, а с учетом оплаты медицинской помощи из Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) — почти 2,9 триллиона рублей. Общий рост расходов социальной направленности с учетом ОМС составит 15,5 процента.

Социальная поддержка

На оказание мер социальной поддержки жителей столицы в проекте бюджета на 2024 год предусмотрено 615,9 миллиарда рублей. Это поддержка в денежной и натуральной форме, в том числе доплаты к пенсиям, льготы на проезд в городском транспорте и оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), лекарственное обеспечение и многие другие.

С 1 января на пять процентов проиндексируют размеры пособий и выплаты москвичам старшего поколения, семьям с детьми, инвалидам. Минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 24,5 тысячи рублей в месяц. Доплату получат около двух миллионов московских пенсионеров.

Расходы на выплаты семьям с детьми в проекте бюджета составляют 89,5 миллиарда рублей, старшему поколению — 202,3 миллиарда рублей, из них на доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам — 177,7 миллиарда рублей.

На финансирование льгот на оплату ЖКУ для отдельных категорий горожан в 2024 году планируют направить 31,4 миллиарда рублей. Расходы на выплаты субсидий семьям с невысоким уровнем дохода запланированы в размере 23,8 миллиарда рублей. Всего льготами и субсидиями на оплату ЖКУ пользуются около 3,4 миллиона москвичей.

Более 157 миллиардов рублей будет направлено на обеспечение бесплатного и льготного проезда отдельных категорий горожан в городском транспорте Москвы и Московской области, на Московских центральных диаметрах, в пригородном железнодорожном транспорте (включая бесплатные пересадки между разными видами рельсового транспорта).

Дальнейшее развитие получит проект «Московское долголетие». На его реализацию в следующем году выделят 4,9 миллиарда рублей. Еще девять миллиардов рублей предусмотрено для оказания адресной социальной поддержки жителям Москвы.

Ремонт и переоснащение социальных учреждений

Продолжится ремонт и переоснащение современным оборудованием образовательных, медицинских и других социальных учреждений. В проекте бюджета на эти цели предусмотрено 640,7 миллиарда рублей, в том числе в 2024 году — 231,3 миллиарда рублей.

Для развития и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения в 2024–2026 годах выделят 227,5 миллиарда рублей, в том числе в 2024-м — 121,6 миллиарда рублей. Это позволит обеспечить завершение к 2025 году второго этапа капитального ремонта поликлиник, модернизацию приемных отделений стационаров, создание центров женского здоровья, оснащение учреждений здравоохранения современным медицинским оборудованием, в том числе по контрактам жизненного цикла.

На обновление материально-технической базы образовательных организаций за три года планируют направить 248,1 миллиарда рублей, в 2024-м — 44,3 миллиарда рублей. Средства пойдут на реализацию масштабной программы реконструкции столичных школ. По ней в 2024 году реконструируют первые 50 учреждений образования. Кроме того, средства выделят на другие ремонтные работы в образовательных организациях города, оснащение их оборудованием, в том числе дополнительным учебным и лабораторным, а также на завершение модернизации детских школ искусств.

Кроме того, продолжится благоустройство территорий детских садов, школьных дворов и стадионов. Рядом со школами обустроят игровые комплексы, установят спортивные тренажеры и лавочки. В порядок приведут футбольные поля, волейбольные и баскетбольные площадки. На благоустройство этих территорий в проекте бюджета на 2024–2026 годы предусмотрено 18 миллиардов рублей, в том числе в 2024-м — 3,6 миллиарда рублей.

На ремонт и переоснащение учреждений социального обслуживания населения в предстоящие три года направят 44,2 миллиарда рублей, в 2024-м — 16,6 миллиарда рублей. Средства позволят провести ремонтные работы, обновить оборудование, завершить формирование сети центров московского долголетия во всех районах столицы.

В предстоящие три года планируют капитально отремонтировать не менее 55 объектов спорта. В целом на укрепление материально-технической базы спортивных объектов будет направлено 47,7 миллиарда рублей, в том числе в 2024-м — 16,4 миллиарда рублей.

На укрепление материально-технической базы учреждений культуры в 2024–2026 годах в проекте бюджета предусмотрено 55,2 миллиарда рублей, в том числе в 2024-м — 28,8 миллиарда рублей. Средства позволят благоустроить и обновить территории крупных парков культуры и отдыха Москвы, завершить модернизацию и оснащение необходимым оборудованием городских театров. Среди них Центр театра и кино, Московский академический театр имени Владимира Маяковского, Московский драматический театр имени А.С. Пушкина, Государственный академический театр имени Моссовета.

