Расписание движения поездов на Ленинградском направлении временно изменилось

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

11 и 12 октября меняется расписание движения поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги на участке от Зеленограда — Крюкова до Ленинградского вокзала.

Так, в эти дни часть экспрессов отменили, а интервалы движения пригородных поездов от и до Ленинградского вокзала увеличили в часы пик до 20 минут, в остальное время — до часа.

Ограничения необходимы для обновления пути на перегоне между станциями Вышний Волочек и Елизаровка.

Актуальный график движения поездов доступен на сайте перевозчика.

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