Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На городские торги выставили право на открытие точки общепита для продажи продукции навынос в нестационарном торговом объекте на территории сада «Эрмитаж». Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Москва предоставляет предпринимателям широкие возможности для ведения бизнеса в городских парках: победители аукционов могут открыть кафе, пункты проката, установить тележки с мороженым или торговые автоматы со снековой продукцией. Сейчас идет заявочная кампания по нестационарному торговому объекту в саду “Эрмитаж”. Победитель аукциона сможет открыть там точку общепита для продажи продукции навынос. Торги по лоту пройдут 29 ноября в электронной форме», — сообщил Иван Щербаков.

Киоск площадью два квадратных метра будет расположен рядом с детской площадкой по адресу: улица Каретный Ряд, владение 3. Для осуществления торговой деятельности победителю торгов предстоит установить его самостоятельно. После этого он сможет использовать объект для продажи сезонных напитков, выпечки, снеков, мороженого и другой продукции навынос.

Подать заявку на участие в торгах можно до 24 ноября. Для этого необходима регистрация на торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Среди предложений — здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, нестационарные торговые объекты в общественных пространствах столицы. Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома: вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI