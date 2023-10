Правительство Москвы одобрило проект бюджета на 2024–26 годы — Собянин

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сформирован проект городского бюджета на 2024-2026 годы. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин. «Как и в прошлые годы — 50 процентов расходов направим на социальную поддержку москвичей, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия. Бюджет развития: строительство и реконструкция метро, дорог, больниц, школ, детских садов и других городских объектов, приобретение нового оборудования — составит 44 процента расходов. Будут увеличены пособия и выплаты гражданам старшего поколения, семьям с детьми, инвалидам. Минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 24 500 рублей в месяц. Продолжим оказывать комплексную адресную поддержку участникам СВО и членам их семей. Крупнейшей городской программой останется “Столичное здравоохранение” — бесплатные лекарства, профилактика заболеваний, высокотехнологичная медицинская помощь, реконструкция и строительство больниц и поликлиник и многое другое для поддержания здоровья и хорошего самочувствия москвичей, — отметил Сергей Собянин. Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В 2022–2023 годах московская экономика адаптировалась к беспрецедентному санкционному давлению со стороны недружественных стран и вернулась на траекторию долгосрочного роста. Правительство Москвы своевременно приняло меры поддержки городской промышленности и бизнеса. Они способствовали перестройке логистических и производственных связей московских предприятий, занятию ими рыночных ниш ушедших зарубежных компаний, выходу на новые внешние рынки сбыта.

Рост деловой активности подтверждается положительной динамикой бюджетных показателей. Темпами, опережающими инфляцию, увеличиваются поступления доходов от обрабатывающей промышленности, строительства, информационных технологий и связи, торговли и других отраслей. Ожидается, что по итогам года рост доходов бюджета Москвы превысит 12 процентов.

Доходы бюджета Москвы в 2024 году запланированы с ростом на семь процентов, в 2025-м и 2026-м — с ростом на 7,2 и 7,3 процента соответственно. Основное увеличение доходов прогнозируется по НДФЛ, налогу на прибыль и специальным налоговым режимам для малого и среднего бизнеса.

Прогноз доходов бюджета города Москвы по видам источников в 2024–2026 годах

Источники 2024 год (в миллиардах рублей) Темп роста в процентах (2024/2023) 2025 год (в миллиардах рублей) Темп роста в процентах (2025/2024) 2026 год (в миллиардах рублей) Темп роста в процентах (2026/2025) Доходы, всего 4289,8 107 4597,1 107,2 4933,3 107,3 В том числе Налоговые доходы 3981,5 108,3 4295,5 107,9 4638 108,0 Налог на прибыль организаций 1458,2 108,8 1584,9 108,7 1720,1 108,5 Налог на доходы физических лиц 1904,1 108,7 2054,8 107,9 2219 108 Специальные налоговые режимы 259,2 112,6 291,8 112,6 328,6 112,6

Ожидаемый стабильный рост поступлений доходов в предстоящие три года обусловлен развитием экономики страны в целом. Кроме того, это результат многолетней последовательной политики Москвы по развитию предпринимательства и бизнес-среды, стимулированию инвестиционной активности, созданию современной городской инфраструктуры, поддержки занятости.

Основные параметры проекта бюджета города Москвы на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (в миллиардах рублей)

2024 год 2025 год 2026 год Доходы 4289,8 4597,1 4933,3 Расходы 4790,1 5000,7 5143,2 Дефицит −500,3 −403,6 −209,9

В части расходов проект бюджета Москвы на 2024 год и плановый период 2025-го и 2026-го сохраняет преемственность с бюджетами прошлых лет. Он является социальным, инвестиционным, а также направлен на решение задач по обеспечению технологического суверенитета российской экономики.

Приоритетные направления бюджетной политики — развитие экономики и промышленности, обеспечение надежной социальной защиты москвичей, повышение качества социальных услуг и продолжение реализации планов развития города.

В проекте бюджета предусмотрены средства на индексацию социальных выплат, увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы, оказание качественных услуг жителям, формирование комфортной среды в городских учреждениях здравоохранения, образования, спорта и культуры, реализацию проектов создания новых производств, осуществление инвестиций в развитие и модернизацию городской среды и инфраструктуры.

Программный бюджет

В 2024 году расходы на реализацию 13 государственных программ города Москвы, среди которых развитие здравоохранения, образования, транспортной системы, культурно-туристической среды, сохранение культурного наследия, социальная поддержка жителей, составят 4,4 триллиона рублей, а за три года — почти 13,3 триллиона рублей.

Расходы на реализацию государственных программ города Москвы в проекте бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (в миллиардах рублей)

Программа 2024 год За три года (2024–2026 годы) 1 2 3 Расходы на реализацию государственных программ, всего С учетом средств ОМС 4371,6 4794 13 297,4 14 653,5 В том числе: Развитие транспортной системы 940,5 2806,2 Социальная поддержка жителей 667 2016,3 Развитие образования 547,5 1822,3 Развитие здравоохранения 593,2 1687,3 С учетом средств ОМС 1015,6 3043,4 Жилище 474,7 1635,2 Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение 97,7 295,2 Развитие цифровой среды и инноваций 167,5 503,6 Развитие городской среды 244,8 775,5 Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия 170,8 467,1 Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность 187,8 472,4 Спорт Москвы 89,8 256,8 Безопасный город 106,2 304,9 Градостроительная политика 84,2 254,6

Социальный бюджет

Проект бюджета обеспечивает безусловное выполнение действующих социальных обязательств перед москвичами и увеличение поддержки жителей города. В 2024 году ассигнования на социальную поддержку, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия составят половину расходов городского бюджета, или 2,5 триллиона рублей, а с учетом оплаты медицинской помощи из Фонда обязательного медицинского образования (ОМС) — почти 2,9 триллиона рублей.

Общий рост расходов социальной направленности с учетом ОМС составит 15,5 процента.

Социальная поддержка москвичей

На оказание мер социальной поддержки жителей Москвы в денежной и натуральной форме, среди которых доплаты к пенсиям, льготы по проезду в городском транспорте и оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), лекарственному обеспечению и многие другие, в проекте бюджета на 2024 год предусмотрено 615,9 миллиарда рублей.

С 1 января 2024 года на пять процентов будут проиндексированы размеры пособий и выплаты гражданам старшего поколения, семьям с детьми, инвалидам.

Минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 24 500 рублей в месяц. Городскую доплату получат около двух миллионов московских пенсионеров.

Расходы на денежные выплаты семьям с детьми в проекте бюджета составляют 89,5 миллиарда рублей, старшему поколению — 202,3 миллиарда рублей, из них на доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам — 177,7 миллиарда рублей.

На финансирование льгот по оплате ЖКУ отдельных категорий граждан в 2024 году планируется направить 31,4 миллиарда рублей. Расходы на выплаты субсидий на оплату ЖКУ семьям с невысоким уровнем дохода на 2024 год запланированы в объеме 23,8 миллиарда рублей. Льготами и субсидиями по оплате ЖКУ пользуются около 3,4 миллиона москвичей.

Более 157 миллиардов рублей направят на обеспечение бесплатного и льготного проезда отдельных категорий горожан в городском транспорте Москвы и Московской области, на Московских центральных диаметрах и в пригородном железнодорожном транспорте, включая бесплатные пересадки между разными видами рельсового транспорта.

Дальнейшее развитие получит полюбившийся москвичам старшего поколения проект «Московское долголетие». На его реализацию в 2024 году предусмотрено 4,9 миллиарда рублей.

Для оказания адресной социальной поддержки жителям города Москвы предусмотрено девять миллиардов рублей.

Столица долголетия: как город помогает жителям старшего поколения

Поддержка участников СВО и восстановление новых регионов

Будет продолжена комплексная адресная поддержка участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Установленные в Москве выплаты участникам СВО будут производиться в полном объеме. Кроме того, сохранится предоставление широкого спектра дополнительных мер социальной поддержки семьям и детям участников СВО, в том числе ежемесячное пособие на каждого ребенка, бесплатное пребывание в детских садах для дошкольников, бесплатное питание, бесплатное дополнительное образование и пребывание в группах продленного дня для школьников, оказание адресной материальной поддержки, предоставление бесплатного социального обслуживания, трудоустройство и переобучение, юридическая и психологическая помощь.

Поддержка участников СВО, а также членов их семей осуществляется на базе созданного в Москве единого центра поддержки. Здесь они могут получить полное индивидуальное сопровождение как в период прохождения военнослужащим службы, так и после ее окончания. Им предоставляют все возможные услуги, направленные на скорейшую адаптацию и социализацию, в том числе психологические, медицинские, реабилитационные, а также услуги по трудоустройству.

Москва продолжит оказывать помощь в восстановлении инфраструктуры Донецка и Луганска. Предусмотренные в бюджете средства будут направлены на ремонт социальных объектов, инженерных сетей и другие первоочередные задачи.

Кроме того, планируется направить средства для дальнейшего содействия Министерству обороны Российской Федерации и оборонно-промышленному комплексу.

Сергей Собянин: Все социальные обязательства и планы выполним

Повышение доступности и качества медицинской помощи

Крупнейшей городской программой в 2024 году по-прежнему будет «Столичное здравоохранение». Расходы бюджета по ней составят 593,2 миллиарда рублей, с учетом средств ОМС — 1015,6 миллиарда рублей (плюс 12,9 процента).

В 2024–2026 годах продолжится реализация масштабной программы модернизации инфраструктуры московского здравоохранения. В частности, до конца 2025 года планируется завершить реализацию второго этапа крупнейшей городской программы модернизации амбулаторного звена. Это позволит внедрить новый московский стандарт во всех поликлиниках Москвы.

В обновленных поликлиниках формируется комфортная и дружелюбная среда для оказания медицинской помощи. Предусмотрены продуманная планировка помещений, современный дизайн, высокотехнологичное оборудование, единый набор необходимых специалистов.

В стационарном звене будет завершено создание сети флагманских центров экстренной медицинской помощи на базе шести крупнейших городских больниц — Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, городской клинической больницы (ГКБ) имени С.П. Боткина, ГКБ № 15 имени О.М. Филатова, ГКБ имени В.М. Буянова, ГКБ имени В.В. Вересаева и ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова. Каждый флагман — это полноценная больница с приемным и диагностическим отделениями, операционными, реанимацией, оснащенная самым современным медицинским оборудованием.

В рамках второго этапа модернизации столичной службы экстренной помощи запланирована реконструкция 22 приемных отделений городских стационаров по тем же принципам, что и во флагманских центрах. В результате в приемных отделениях появится единое многофункциональное пространство, удобная навигация, комфортные зоны ожидания, а помощь будут оказывать по принципу «врач к пациенту».

Создание флагманских центров и модернизация существующих приемных отделений в соответствии с новым стандартом станет важнейшим шагом в повышении качества лечения москвичей.

Запланирован ввод в эксплуатацию нового комплекса детской городской клинической больницы святого Владимира, травматолого-ортопедического корпуса городской клинической больницы № 31 имени академика Г.М. Савельевой и новых корпусов в ряде других стационаров города Москвы.

Кроме того, планируется начать строительство новых стационарных комплексов Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, ГКБ В.П. Демихова и ГКБ № 52, детской городской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова.

Помимо этого, запланировано завершение обновления онкологической службы. В 2024 году откроется корпус лучевой терапии в Московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка», в 2025-м — новые корпуса Московской городской онкологической больницы № 62 в «Сколкове» с полным спектром диагностических и лечебных возможностей.

Расходы на оказание высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств бюджета города в 2024 году составят 14,5 миллиарда рублей, а с учетом средств ОМС — более 34 миллиардов рублей. Высокотехнологичная помощь москвичам будет оказываться по всем профилям медицинской помощи, включая сердечно-сосудистую хирургию, травматологию и ортопедию, онкологию. Продолжится развитие инновационных методов лечения, среди которых проведение операций с использованием робототехники, аппарата «Гамма-нож», трансплантации костного мозга.

Более 55 миллиардов рублей предусмотрено в 2024 году на обеспечение москвичей бесплатными либо льготными лекарствами, медицинскими изделиями и специализированным лечебным питанием. Граждане, страдающие онкологическими, сердечно-сосудистыми, редкими и угрожающими жизни (орфанными) заболеваниями, диабетом, бронхиальной астмой и другими болезнями будут обеспечиваться самыми современными и эффективными лекарственными препаратами.

На развитие единой цифровой платформы здравоохранения в проекте бюджета в 2024 году предусмотрено 5,8 миллиарда рублей. Средства направят на развитие цифровой медицины, внедрение искусственного интеллекта, расширение функций записи к врачам и другого функционала, облегчающего работу врачей и повышающего комфорт получения медицинской помощи для пациентов, а также на обеспечение использования сервисов анализа медицинских изображений.

Медицинскую помощь в обновленных поликлиниках получают почти шесть миллионов москвичей

Образование

На развитие московского образования в 2024 году будет направлено 547,5 миллиарда рублей.

В 2024 году начинается масштабная программа обновления столичных школ, которая предполагает модернизацию более 900 зданий образовательных учреждений. На будущий год запланирована реконструкция 50 школьных зданий.

С 1 сентября текущего года началась трансформация системы среднего профессионального образования в целях учета запросов реальной экономики. В новых учебных программах количество практико-ориентированных часов увеличится с 30 до 70 процентов. Практические занятия будут проходить на базе учебных заведений и предприятий, куда придут работать будущие профессионалы. Кроме того, начнется масштабное обновление материально-технической базы колледжей, в первую очередь мастерских и лабораторий.

В московских школах продолжится обучение по новому стандарту предпрофессионального образования. В его рамках действует шесть направлений предпрофессиональной подготовки — это ИТ-, медицинские, инженерные, психолого-педагогические, предпринимательские и медиаклассы. Обучение в предпрофессиональных классах также становится более практико-ориентированным и предполагает всестороннее знакомство с особенностями будущих профессий.

Продолжится внедрение нового формата целевой подготовки старшеклассников к единому государственному экзамену (ЕГЭ). На специальных практикумах ученики будут заниматься подготовкой к экзаменам, повторять пройденное, учиться избегать типичных ошибок и разбирать сложные задачи.

Будет продолжена и грантовая поддержка образовательных организаций за достижение высоких результатов деятельности. На предоставление грантов Мэра Москвы в проекте бюджета на 2024 год предусмотрено 4,3 миллиарда рублей.

Для учителей предусмотрены выплаты за классное руководство и надбавка за работу с электронными технологиями проекта «Московская электронная школа» («МЭШ»). Кроме того, участие в проекте по подготовке учеников к ЕГЭ предполагает возможность получения дополнительных выплат, размер которых будет зависеть от учебной нагрузки и достигнутых результатов.

Выплата грантов за разработку электронных образовательных материалов проекта «МЭШ», среди которых электронные учебные пособия, сценарии изучения, темы, тесты по функциональной грамотности, востребованные педагогическими работниками и школьниками, также будет продолжена.

Сергей Собянин объявил о запуске новых сервисов на платформе «МЭШ»

Инвестиционный бюджет

Бюджет развития в 2024 году составит 2,1 триллиона рублей, или 44 процента расходной части городского бюджета. В него включена Адресная инвестиционная программа города Москвы (903 миллиарда рублей), а также мероприятия развития, среди которых капитальный ремонт, приобретение оборудования, подвижного состава, мероприятия по комплексному развитию районов, реализация программ реновации (1223 миллиардов рублей).

Обновление подвижного состава городского транспорта

Программа обновления подвижного состава городского транспорта продолжится. Ее приоритет — закупка экологически чистого электрического транспорта. В 2024 году на эти цели в бюджете предусмотрено более 86 миллиардов рублей. Средства будут направлены на приобретение вагонов метро нового поколения и поездов для Московских центральных диаметров, закупку электробусов и современных трамваев.

Строительство новых линий метрополитена будет ускорено — Собянин

Укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы

На проведение ремонта и переоснащение современным оборудованием образовательных, медицинских и других социальных учреждений в проекте бюджета предусмотрено 640,7 миллиарда рублей, в том числе в 2024-м — 231,3 миллиарда рублей.

На развитие и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения в 2024–2026 годах планируется направить 227,5 миллиарда рублей, в том числе в 2024-м — 121,6 миллиарда рублей. Средства обеспечат завершение к 2025 году второго этапа капитального ремонта поликлиник, проведение модернизации приемных отделений стационаров, создание центров женского здоровья, оснащение учреждений здравоохранения современным медицинским оборудованием, в том числе по контрактам жизненного цикла.

На развитие и укрепление материально-технической базы образовательных организаций за три года планируется направить 248,1 миллиарда рублей, в том числе в 2024-м — 44,3 миллиарда рублей. Средства предназначены для начала одной из самых масштабных программ в городе — программы реконструкции столичных школ (в 2024 году будут реконструированы первые 50 школ), а также для проведения других ремонтных работ в образовательных организациях города, оснащения их оборудованием, в том числе дополнительным учебным и лабораторным, для завершения мероприятий по модернизации детских школ искусств (проект «Искусство — детям»).

Продолжится благоустройство школьных дворов и стадионов, а также территорий детских садов. В школьных дворах появятся детские игровые комплексы, спортивные тренажеры и лавочки. Специалисты приведут в порядок футбольные поля, волейбольные и баскетбольные площадки. На благоустройство этих территорий в проекте бюджета на 2024–2026 годы предусмотрены ассигнования в объеме 18 миллиардов рублей, в том числе в 2024-м — 3,6 миллиарда рублей.

На развитие материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения в предстоящие три года планируется направить 44,2 миллиарда рублей, в том числе в 2024-м — 16,6 миллиарда рублей. Средства позволят провести ремонтные работы, обновить оборудование, завершить формирование сети центров московского долголетия во всех районах Москвы.

В предстоящие три года запланировано проведение комплексного капитального ремонта не менее 55 объектов спорта. В целом на укрепление материально-технической базы спортивных объектов будет направлено 47,7 миллиарда рублей, в том числе в 2024-м — 16,4 миллиарда рублей.

На укрепление материально-технической базы учреждений культуры в 2024–2026 годах в проекте бюджета предусмотрено 55,2 миллиарда рублей, в том числе в 2024-м — 28,8 миллиарда рублей. Средства позволят провести благоустройство, модернизацию, а также обновление территорий крупных парков культуры и отдыха Москвы, завершить мероприятия по модернизации и оснащению необходимым оборудованием городских театров. Среди них Центр театра и кино, Московский академический театр имени Владимира Маяковского, Московский драматический театр имени А.С. Пушкина, Государственный академический театр имени Моссовета.

Создание комфортной городской среды

Благодаря системной работе по созданию комфортной и безопасной городской среды сегодня Москва по праву считается одним из самых красивых и комфортных для жизни мегаполисов.

В проекте бюджета на 2024 год предусмотрены средства на реабилитацию особо охраняемых природных территорий, а также на благоустройство улиц, городских общественных пространств и озелененных территорий.

Планируется проведение работ на территориях, прилегающих к медицинским учреждениям. Территории возле поликлиник, в которых завершается реконструкция, будут благоустроены по единому стандарту. Здесь разделят пешеходные и транспортные потоки, установят скамейки и фонари, проведут озеленение, установят системы доступа и видеонаблюдения. Концепция благоустройства также включает укладку асфальта и гранитной плитки, обеспечение водоотведения с территорий и замену ограждений.

В предстоящем бюджетном цикле продолжится реализация масштабного проекта благоустройства в формате «от дома до дома». Его задача — не только отремонтировать дороги, но и обеспечить безопасность и комфорт жителей. Планируется оборудовать новые пешеходные переходы и благоустроить территории, прилегающие к улично-дорожной сети. Для пассажиров городского транспорта установят современные остановочные павильоны, сделают удобные подходы и подъезды к жилым кварталам, организуют парковочные места для автомобилистов.

Как и в прошлые годы, большинство проектов благоустройства будет реализовано в жилых районах за пределами исторического центра по программе «Мой район».

Реализация программы реновации и других городских жилищных программ

В 2024–2026 годах Правительство Москвы в два раза увеличит темпы реализации программы реновации жилищного фонда. В рамках городских жилищных программ планируется построить 6,5 миллиона квадратных метров жилья, в том числе 6,2 миллиона квадратных метра — по программе реновации. В новые дома переедут более 175 тысяч жителей расселяемых пятиэтажек.

Наряду со строительством жилья в кварталах реновации будет продолжено возведение необходимой социальной инфраструктуры, в том числе школ, детских садов, поликлиник, физкультурно-оздоровительных комплексов. Для новоселов создадут комфортную городскую среду, включающую благоустроенные зеленые дворы, парки и зоны отдыха, объекты повседневного спроса в шаговой доступности, удобный городской транспорт.

На реализацию программы реновации в проекте бюджета на 2024–2026 годы предусмотрены ассигнования в объеме 1136,6 миллиарда рублей.

Около 10 тысяч москвичей получили квартиры по программе реновации в третьем квартале 2023 года

Поддержка реального сектора экономики и комплексное развитие территорий

Важнейшим приоритетом проекта бюджета является поддержка реального сектора экономики.

В 2024 году продолжатся все программы поддержки предпринимателей, включая льготное кредитование, развитие импортозамещающего и инновационного производства, туристической отрасли.

Для промышленных предприятий предусмотрены программы компенсации до 50 процентов затрат на присоединение к инженерным сетям, субсидирование приобретения оборудования и обеспечения льготного кредитования.

В 2024 году Правительство Москвы планирует поддержать проекты по наполнению пространства торговых центров образовательными и культурными площадками, улучшению их архитектурного облика.

В целом на прямую финансовую поддержку экономики планируется направить 15,8 миллиарда рублей.

Другим важным направлением стимулирования инвестиционной активности является создание инфраструктуры для размещения новых производств. В целях развития приоритетных отраслей экономики, в числе которых микроэлектроника, фотоника, электромобилестроение, фармацевтика, продолжится строительство объектов инфраструктуры особой экономической зоны «Технополис Москва», а также промышленных зон Руднево и «Южный порт». На эти цели в 2024 году будет направлено 58,7 миллиарда рублей.

Продолжится формирование и развитие современных научно-инновационных кластеров. В их число войдут инновационный научно-технологический центр Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова «Воробьевы горы» и национальный космический центр, который создается на территории Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева. На эти цели в 2024 году планируется направить 5,6 миллиарда рублей.

Продолжится комплексное развитие территорий московских промзон для их реорганизации. В результате на их месте создаются высокотехнологичные производства с новыми рабочими местами, деловые центры, социальные объекты и общественные пространства.

Город продолжит привлекать производителей, заключая офсетные контракты. Благодаря этому механизму в Москве локализуются необходимые для нужд города производства, а бизнес получает гарантированный заказ на свою продукцию.

Современные производства, социальные объекты и спортивные комплексы: как развиваются территории бывших промзон и заброшенные участки

Дефицит бюджета

Дефицит на 2024 год планируется в объеме 500,3 миллиарда рублей. В плановом периоде будет обеспечено снижение объема дефицита. В 2025 году он составит 403,6 миллиарда рублей, в 2026-м — 209,9 миллиарда рублей.

Фактический объем дефицита может быть сокращен в процессе исполнения бюджета за счет экономии при проведении конкурсных процедур, а также получения дополнительных доходов.

Проект бюджета предусматривает привлечение в 2024 году займов в объеме до 159,5 миллиарда рублей, в том числе получение из федерального бюджета кредита на финансовое обеспечение реализации инфраструктурного проекта в объеме 9,5 миллиарда рублей. Эти средства направят на закупку подвижного состава для третьего Московского центрального диаметра.

Фактический объем заимствований будет определяться по результатам исполнения бюджета.

В 2024 году предусмотрена возможность предоставления государственных гарантий города Москвы в объеме до 15 миллиардов рублей. Это будет способствовать оперативному привлечению заемных средств организациями коммунального хозяйства и электроэнергетики, которые принимают участие в реализации городских проектов в сфере комплексного развития территорий и реновации.

Заимствования не нарушат устойчивость городского бюджета. Правительство Москвы своевременно и в полном объеме исполняет обязательства по погашению и обслуживанию государственного долга.

В целом реализация программ, финансирование которых предусмотрено проектом бюджета Москвы на 2024 год и плановый период 2025-го и 2026-го, обеспечит сохранение социальной направленности бюджета, надежную социальную защиту москвичей, повышение качества услуг, предоставляемых населению, продолжение реализации планов развития города, реализацию проектов по обеспечению технологического суверенитета отечественной экономики, устойчивость и стабильность бюджетной системы столицы.

