Политехники – победители и призёры III Международной олимпиады по финансовой безопасности

С 2 по 6 октября в Образовательном центре «Сириус» в Сочи прошёл финальный этап III Международной олимпиады по финансовой безопасности. В нём участвовали студенты Высшей инженерно-экономической школы Института промышленного менеджмента, экономики и торговли СПбПУ, обучающиеся по специальности «Экономическая безопасность», а также школьники, которые успешно прошли отбор на площадке нашего вуза.

Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится ежегодно с 2021 года по инициативе Росфинмониторинга. В этом году в финал вышло 550 ребят из 19 стран, что является абсолютным рекордом по количеству стран, участвующих в мероприятии.

Финалисты решали олимпиадные задания и участвовали в насыщенной программе, которая включала более 60 образовательных, спортивных и культурных активностей. Помимо индивидуальных заданий, были встречи с приглашёнными экспертами и потенциальными работодателями, мастер-классы, панельные дискуссии, экскурсии и спортивные состязания.

Участники финала встретились с Президентом России Владимиром Путиным, который подчеркнул важность проведения финансовой олимпиады. Мероприятие называлось «Разговор на равных».

Желаю вам достойно пройти финальные испытания, убедительно заявить о себе, о своём таланте и профессиональном потенциале. Не сомневаюсь, что атмосфера соревнований придаст вам силы и уверенность в себе, позволит добиться хороших результатов в финале и создаст хорошие перспективы на будущее — в профессии и в жизни ,—напутствовал финалистов во время пленарной сессии Президент России.

Директор Высшей инженерно-экономической школы ИПМЭиТ Дмитрий Родионов и руководитель образовательной программы «Экономическая безопасность» Ольга Надеждина приняли участие в работе Международного форума по финансовой безопасности «Сириус 2023», провели интерактивную мастерскую «Ты — финансовый разведчик?». Также на 19 заседании совета международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ они обсудили результаты работы по созданию Международной социально-образовательной цифровой платформы «Содружество», разработку контента для платформы, её администрирование, итоги проведения конкурса «Все в курсе». Дмитрия Родионова и Ольгу Надеждину наградили почётными грамотами за личный вклад в развитие Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ и становление международного олимпийского движения по финансовой безопасности.

Победителями олимпиады стали 24 школьника и 105 студентов, из них — 71 студент из России. В число победителей и призёров вошли шесть политехников: Егор Решетин, Яна Чудиновских, Екатерина Толстикова, Мария Петрова, Анастасия Кравченко, Елизавета Евсютина. Их наградили директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин и председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков.

Наши финалисты поделились впечатлениями.

Яна Чудиновских (победитель):

Больше всего мне запомнились конференции и панельные дискуссии с приглашёнными экспертами в области финансовой безопасности. Я получила новый опыт и незабываемые впечатления, нашла единомышленников, пообщалась с профессионалами .

Егор Решетин (победитель):

Олимпиада была насыщенная: мастер-классы, встречи с экспертами, спортивные турниры, а также экскурсии и культурные программы. За это огромное спасибо организаторам! По поводу своего результата могу сказать только одно — это был тяжёлый труд, который принёс плоды .

Анастасия Кравченко:

Пять дней в Сириусе подарили мне больше ярких впечатлений, чем месяц обычной жизни. Выбрать лучшее из них почти невозможно: это и встреча с Президентом РФ, и беседа на равных с главой Росфинмониторинга и руководителем Промсвязьбанка, и участие в панельных дискуссиях с ведущими экспертами .

Екатерина Толстикова:

Наиболее ярким воспоминанием для меня стала викторина от Орловского университета, в которой соревновались команды из разных стран, преодолевая языковой барьер. Было очень забавно и интересно .

Елизавета Евсютина:

Больше всего меня поразили масштабы олимпиады! Вокруг было много целеустремлённых молодых людей из разных стран. Самое запоминающееся мероприятие для меня — это “Разговоры на равных”, где участники могли задать вопросы Юрию Анатольевичу Чиханчину и Пётру Михайловичу Фрадкову .

