Первая рабочая встреча консорциума РАФУ

4 октября состоялась онлайн-встреча, участниками которой стали учредители и многочисленные участники консорциума «Российско-африканский сетевой университет» (РАФУ). Напомним, что с июля 2023 года Политех стал вузом-координатором деятельности консорциума «Российско-африканский сетевой университет». В совещании приняли участие заместитель директора департамента международного сотрудничества Министерства науки и высшего образования РФ Сергей Терашкевич, со стороны СПбПУ — проректор по международной деятельности Дмитрий Арсеньев, заместитель начальника управления международного образования Алла Мазина, а также руководитель проектного офиса консорциума РАФУ Максим Залывский.

На связь вышли 32 вуза из России, входящих в консорциум РАФУ. Проректор по международной деятельности СПбПУ Дмитрий Арсеньев тепло поприветствовал всех участников, напомнив, что в консорциум уже входит более 50 российских и 20 африканских вузов. А также проинформировал участников встречи о том, что в сентябре 2023 года на базе СПбПУ начал работу проектный офис РАФУ.

Арсеньев Д.Г. выразил надежду, что количество участников значительно расширится, поскольку по итогам саммита Россия-Африка в г. Санкт-Петербурге летом этого года, руководством нашей страны был придан новый, качественный импульс к активному укреплению российско-африканского сотрудничества, а важная роль РАФУ в сфере развития единого образовательного пространства была отмечена Президентом России Владимиром Путиным в ходе пленарного заседания форума.

В заключении, Дмитрий Арсеньев отметил: Консорциум является действительно отличной площадкой для всех образовательных учреждений для обмена опытом, для участия в новых совместных проектах сотрудничества с Африкой .

Сергей Терашкевич подчеркнул важность создания РАФУ, как структуры, позволяющей объединить разные подходы университетов России к развитию сотрудничества с африканскими странами, обеспечить максимально эффективный информационный обмен ведущими практиками построения взаимоотношений и реализации проектов.

Собравшиеся обсудили вопросы организационной структуры РАФУ, возможных изменений в ней, которые требуются для построения более эффективной работы консорциума — ведь количество участников растёт. Отмечена важность группировки участников РАФУ по отраслевому принципу для более эффективной работы над конкретными целевыми проектами. Достигнута договоренность о подготовке предложений по данному вопросу в срок до декабря 2023 года. Также представлен план основных мероприятий под эгидой РАФУ на 2023-2024 гг., подготовленный проектным офисом РАФУ на базе СПбПУ.

В заключении состоялась дискуссия в свободном формате, где участники встречи внесли предложения по работе РАФУ, а также поделились опытом своего вуза в реализации совместных проектов с африканскими странами.

Подводя итоги, все отметили реальный интерес к развитию РАФУ и необходимость более тесной кооперации вузов между собой. Была также проявлена заинтересованность в привлечении к участию в РАФУ других организаций. В том числе крупных промышленных и иных компаний, ведущих или развивающих свою деятельность на Африканском континенте.

