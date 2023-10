Определен инвестор для реорганизации территории бывшей промзоны Выхино

Source: MIL-OSI Russian Language News

По итогам аукциона определен инвестор, который проведет реорганизацию территории бывшей промзоны Выхино общей площадью 7,31 гектара. Редевелопментом займется компания, которая в ходе торгов предложила наибольшую цену за право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ). Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В аукционе на право редевелопмента бывшей промзоны Выхино общей площадью 7,31 гектара приняли участие четыре инвестора. В ходе торгов стоимость права на заключение договора о комплексном развитии территории выросла в восемь раз. Победителем стала компания из Санкт-Петербурга “Нордстрой”, которая предложила наибольшую цену. В ближайшее время город заключит с ней соответствующий договор. Инвестиции в развитие площадки оцениваются более чем в 15 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 247 миллионов рублей. По итогам реализации проекта будет создано около 700 рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

После заключения договора с городом инвестор сможет построить на участке около 10 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, в том числе объект ритуальных услуг площадью свыше 1,6 тысячи квадратных метров и здание Управления внутренних дел МВД России с кинологическим отделением.

«Также проектом предусмотрено строительство свыше 150 тысяч квадратных метров жилья, включая 40 тысяч квадратных метров для целей программы реновации. На первых этажах жилых домов могут появиться магазины, кафе, отделения банков, ателье, салоны красоты и другие объекты, необходимые гражданам для комфортного проживания», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

В рамках программы комплексного развития территорий создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков возводят комфортное жилье, дороги, а также всю необходимую инфраструктуру. Сейчас на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.

