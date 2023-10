На улице Введенского построили дом по программе реновации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В районе Коньково ввели в эксплуатацию два жилых корпуса для переселения по программе реновации. Новостройка расположена по адресу: улица Введенского, дом 5. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Дом на улице Введенского состоит из двух монолитных корпусов, по три секции в каждом. Расположение квадратом формирует закрытый и уединенный двор», — уточнил Рафик Загрутдинов.

Фасады зданий выполнили из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных кирпичом. На них установили металлические корзины под кондиционеры. Лоджии остеклили. Под территорией внутреннего дворового пространства обустроили одноуровневую автостоянку.

В доме 418 квартир: 135 однокомнатных, 170 двухкомнатных, 113 трехкомнатных. Шесть из них оборудовали для маломобильных жильцов. В них увеличили ширину коридоров и установили специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах полностью соответствует стандартам программы реновации, утвержденным Правительством Москвы.

В каждой жилой секции разместили вестибюль, лифтовый холл, колясочную, помещение для хранения уборочного инвентаря, зону для почтовых ящиков и технические помещения.

В доме установили современные грузопассажирские лифты, их оборудовали визуальными и тактильными средствами информации. Новостройку также оснастили системами охраны, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением.

Входы в здание, полы вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах выполнены на одном уровне с поверхностью земли: родители с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилых корпусов будет препятствовать скольжению в любое время года.

Внутри двора установили три детские игровые площадки, оборудовали зону для занятий спортом в любое время года и место для тихого отдыха.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов квадратных метров до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. В прошлом году в городе возвели около 6,9 миллиона квадратных метров жилых площадей.

Программу реновации утвердили в 2017 году. В нее вошло 5175 домов, в которых живет почти миллион москвичей. Стартовые площадки для строительства подобраны во всех округах города максимально близко к домам, включенным в программу.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI